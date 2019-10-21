Режиссер «Белорусского вокзала» призвал убрать «шпиона» Ленина из мавзолея

16:19

Режиссер Андрей Смирнов призвал сделать Красную площадь торговой площадкой, ради чего потребовал вынести с нее тело Владимира Ленина и других деятелей революции.

При этом создатель фильмов «Белорусский вокзал» и «Жила-была одна баба» озвучил популярную в определенных кругах версию о том, что вождь мирового пролетариата якобы работал на немецкую разведку. «В Мавзолее лежит германский шпион, - утверждает Андрей Смирнов в интервью Тайга.info. – Человек, который получил деньги, добытые Парвусом, — это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище. До сих пор люди ходят туда ему поклоняться. Я думаю, что все равно в России придет момент, когда, во-первых, вынесут это *** [нелепое творение - прим. ред.]- из Мавзолея, похоронят его, я не знаю, в Ульяновске; хотя мать его похоронена где-то в другом месте… Или построят какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль Кремлевской стены. А ведь там лежат люди, которые убивали, грабили и так далее. И Кремлевская площадь должна снова стать главной торговой площадью Москвы, какой она была на протяжении веков».

Также Смирнов призвал к декоммунизации в России: «Мы живем в Совке. Мы ходим по улицам Дзержинского, Коммунистической, Урицкого, Ленина и так далее, и так далее… России все равно предстоит ото всего этого избавиться. Все это должно быть переименовано. Ну, слушайте, в каждом селе стоит памятник этому уроду, который изменил историю России, превратив ее в кошмар полный. Когда-то же это уйдет. Ну, я не увидел, но я надеюсь, что мои дети или внуки все это увидят».

Кроме того, режиссера выводят из себя надписи на машинах, типа «можем повторить», которые обычно появляются ко Дню Победы. «На мой взгляд, этот день должен оставаться выходным днем. Но когда я вижу надпись «Можем повторить!» на машине, мне хочется разбить заднее стекло, на котором это написано, потому что… сколько мы потеряли людей! До сих пор точных цифр нет, эти цифры колеблются между 30 и 40 миллионами. Как писал Виктор Петрович Астафьев, большой русский писатель, прошедший эту войну, — «войну выиграли мясом». Это прямо его фраза. Поэтому, мне кажется, этот день должен быть не днем воинствующего милитаризма и угрозы, а днем скорби. Он должен быть выходным днем. Но проводить мы его должны на кладбище — там, где лежат наши предки, погибшие на войне, — поминая их и думая о том, чтобы этого не повторилось».

