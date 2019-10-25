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Объявлены актеры-претенденты на премию «Оскар»

12:39 25.10.2019
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Наиболее вероятными претендентами на премию «Оскар» за главную мужскую роль объявлены Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс.

Многих актеров выдвигают киностудии. Так, кинокомпания Sony предложила кандидатуру Леонардо Ди Каприо на «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Однажды... в Голливуде», а Брэда Питта — за роль второго плана в том же фильме, сообщает РИА Новости.

Подобный выбор эксперты объявляют вполне логичным и полагают, что при таком раскладе у Питта, сыгравшего дублера, больше шансов получить премию.

Кроме того, Sony выдвинула на «Оскар» Мэттью Райса и Тома Хэнкса за фильм «Прекрасный день по соседству». Первого — за главную мужскую роль, второго — за роль второго плана.

Студия A24 номинировала на «Оскар» своих кандидатов: Роберта Паттинсона (за главную мужскую роль) и Уиллема Дэфо (за роль второго плана) в фильме «Маяк».

Netflix хочет видеть в качестве лауреатов «Оскара» актеров фильма «Два папы» - Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса.
 

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
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