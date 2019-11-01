Кинопремьера «Они»: зло не имеет лица

Фильм ужасов они вышел в российский прокат

Канун Хэллоуина. Праздношатающаяся компания никак не может определиться с планами на этот, с позволения сказать, праздник. Попойки, подколки, грязные танцы в затрапезном баре – всё это не то. Хочется адреналина, а где ж его взять в тихом провинциальном городке?

Совершено случайно приятели узнают об аттракционе ужасов, затерянном где-то в пригороде. Сами того особо не желая, они отправляются навстречу приключениям. Поначалу квест кажется заманчивым: всех посетителей дома страха встречает на пороге пугающий клоун, казалось бы, прекрасно вжившийся в свою роль. Но по мере прохождения полосы препятствий выясняется, что всё это, увы, всерьез.

Сначала о грустном. Назвав фильм «Они», российские прокатчики явно рассчитывали повысить посещаемость фильма на параллели с гиперуспешным хоррором «Оно». Но утыканные гвоздями клоуны имеют мало общего с инфернальным посланцем Пеннивайзом. Да и оригинальное название фильма – «Логово» - кажется намного более удачным и интригующим.

Поначалу «Они» кажутся стандартной иллюстрацией к тезису о губительной тяге к празднованию Хэллоуина и ее губительных последствиях. Одним словом, этакая красноречивая иллюстрация к сентенции «бойтесь своих желаний». Стоит ли удивляться, что тупоголовые студенты, жаждущие острых ощущений по урочным дням, огребают по полной программе. И что героиня, прошедшая через ад семейного насилия и спроецировавшая этот патологический опыт на свои взаимоотношения с парней, оказывается в итоге более подготовленной к нечеловеческим испытаниям.

Наиболее ценный посыл фильма заключается в том, что зло не имеет лица. Люди, встающие на путь насилия, волей-неволей отказываются от собственной индивидуальности. Максимум, на что они могут рассчитывать – это на маску, которую можно содрать только вместе с твоей собственной кожей.

Кадр с сайта kinopoisk.ru