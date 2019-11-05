Евгений Миронов обвинил Владимира Ленина в русофобии

18:30

Исполнитель роли Ленина в фильме Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность» Евгений Миронов раскритиковал реального вождя мирового пролетариата.

Актер считает, что Ленин действовал неоправданно жесткими методами. «Я считаю его человеком, безусловно, очень одаренным, прирожденным политиком. Однако решения, которые принимал Владимир Ильич, были жесткие и жестокие, предполагали большое количество пролитой крови», — пояснил актер «Известиям».

Миронов попытался уличить Ленина в русофобии: «Он Россию не жаловал, русских не любил вообще: «ленивые мужики». Страна была для него лишь первой ступенькой в плане, который был построен с прицелом на весь мир. <…> Я рад, что наш фильм заканчивается въездом Ленина в Россию и мне не пришлось воплощать на экране то, что было дальше».

Приход Ленина ко власти Миронов объяснил «фатальным предопределением. «Ленин родился и пригодился в то время (вернее, безвременье), когда только такой человек, как он, мог все это возглавить, - считает артист. – Он сумел блестяще воспользоваться трагическими обстоятельствами, потому что обладал мощнейшей интуицией и большим терпением».

Фильм «Ленин. Неизбежность» вышел в прокат 31 октября. По сюжету, уже почти три года идет Первая мировая война. Владимир Ленин долгое время находится в иммиграции и недавно переехал в Цюрих. Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил её начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. А вариантов немного и в конце концов остается самый невероятный — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде…