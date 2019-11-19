]]>
]]>
Главная Недвижимость Новости

Михалков отправил письмо Собянину с просьбой выкупить кинотеатр «Соловей»

18:29 19.11.2019
Михалков защитил кинотеатр Соловей
Материалы по теме:

Режиссер Никита Михалков, будучи также председателем Союза кинематографистов РФ, направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой к городским властям выкупить здание киноцентра «Соловей».

Напомним, что со 2 декабря бюджетный кинотеатр на Пресне, который был реальным спасением для студентов, пенсионеров и прочих малоимущих граждан, закрывают из-за того, что на его месте будут возводить отель. «Подтверждаем, что письмо на имя Сергея Семеновича Собянина с просьбой дать поручение по рассмотрению вопроса приобретения в государственную собственность земельного участка и здания Киноцентра на Красной Пресне действительно было отправлено за подписью Никиты Сергеевича Михалкова», - сообщили во вторник Интерфаксу в пресс-службе режиссера.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале  написао, что "цена вопроса - 6 млрд рублей".

Киноцентр на Красной Пресне был открыт в 1989 году для всесоюзного творческого объединения «Киноцентр» на деньги Союза кинематографистов СССР.
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Коммерческая недвижимость в России, Сергей Собянин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.11.2019, 22:28
Гость: Скептик

Не выкупить.
Национализировать.
19.11.2019, 21:31
Гость: В 17

году барин задекларировал 529 млн руб., 86 земельных участков, 6 домов...
19.11.2019, 19:10
Гость: Юляша

на деньги Союза кинематографистов СССР.??
А у какого-такого жулья надо сегодня выкупать собственность Кинематографистов ?Может надо конфисковать ворованное?
А лично Михалкову - благодарность !
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.