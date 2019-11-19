Михалков отправил письмо Собянину с просьбой выкупить кинотеатр «Соловей»

18:29

Режиссер Никита Михалков, будучи также председателем Союза кинематографистов РФ, направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой к городским властям выкупить здание киноцентра «Соловей».

Напомним, что со 2 декабря бюджетный кинотеатр на Пресне, который был реальным спасением для студентов, пенсионеров и прочих малоимущих граждан, закрывают из-за того, что на его месте будут возводить отель. «Подтверждаем, что письмо на имя Сергея Семеновича Собянина с просьбой дать поручение по рассмотрению вопроса приобретения в государственную собственность земельного участка и здания Киноцентра на Красной Пресне действительно было отправлено за подписью Никиты Сергеевича Михалкова», - сообщили во вторник Интерфаксу в пресс-службе режиссера.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале написао, что "цена вопроса - 6 млрд рублей".

Киноцентр на Красной Пресне был открыт в 1989 году для всесоюзного творческого объединения «Киноцентр» на деньги Союза кинематографистов СССР.

