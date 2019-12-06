Определены лучшие новогодние фильмы жителей России

14:44

Сформирован перечень наиболее любимых новогодний фильмов жителей России.

На первом месте предсказуемо оказалась комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщает РИА Новости. Вторую строчку заняла голливудская кинолента «Один дома», снятая Крисом Коламбусом. Третье место занял еще один фильм Рязанова — комедия «Карнавальная ночь».

Топ-10, составленный порталом Кино Mail.ru, не включил ни один современный фильм. Из-за этого было решено создать отдельный рейтинг для картин, снятых в XXI веке. В первую пятерку вошли такие киноленты, как «Приходи на меня посмотреть», «Тариф новогодний», «Елки», «С Новым годом, мамы!» и «Елки 3».

