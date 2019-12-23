Наступление антиутопии: зачем выдающихся людей массово записывают в гомосексуалисты?

Немецкое издание опубликовало материал, разбирающий неожиданный слух о нетрадиционной ориентации Гете и Шиллера

Памятник Гете и Шиллеру в Веймаре. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Популярная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung прорецензировала фильм «Мужские дружбы» ЛГБТ-пропагандиста Розы фон Праунхайма. Германские журналисты назвали это «современным исследованием в области культурологи, позволившим обратиться к тесным отношениям обоих классиков с новой точки зрения».

Создатель фильма в парике и кроссовках передвигается по местам, связанным с деятельностью Иоганна Вольфгана фон Гете и Фридриха Шиллера, рассуждая на тему того, перерастала ли дружба выдающихся литераторов в противоестественные отношения. Он приходит к выводу, что да. На основании того, что те... путешествовали! А путешествия, по его мнению, якобы были «формой сексуального перехода через границы». Как в старом анекдоте про Василия Ивановича и Петьку: «Аквариума нет? Ну, значит, ты не по женщинам».

Так называемые «консультанты», задействованные в «Мужских дружбах», заявляют о том, что Гете якобы при посещении Италии установил контакт с гомосексуальной средой. На каком основании? Ах, оставьте... Зачем нам нужны глупые условности, вроде доказательств? Все и так ясно! Ведь он просто не мог иначе!

Самое печальное заключается в том, что автор рецензии в Frankfurter Allgemeine Zeitung Берт Ребхандль воспринял идеи фильма всерьез. «После «Мужских дружб» Гёте и Шиллер могут продолжать воплощать в памятнике единство немецкого отечества — и, собственно говоря, их статус классиков фильмом Розы фон Праунхам даже укрепился», — резюмировал он.

Ранее, еще в 1990-е, агрессивное внимание ЛГБТ-сообщества привлек современник Гете и Шиллера – один из основателей географической науки Александр фон Гумбольдт. Ряд «активистов» объявили его гомосексуалистом, опять-таки не приведя никаких доказательств. Но в случае с Гумбольдтом имели место хотя бы крайне сомнительные косвенные признаки – барон никогда не был женат, завещал состояние эконому и писал письма своим друзьям в весьма возвышенном романтичном стиле.

Но Гете-то был известным почитателем женской красоты! Причем весьма искренним и пыким!

Так, еще в юности он был влюблен в дочь эльзасского священника Фридерику Брион, которой посвящал стихи. Затем был помолвлен с дочерью Франкфуртского банкира Лили Шенеман. Свадьба не состоялась, но Лили стала прототипом двух женских образом в творчестве поэта - Стеллы и Доротеи. После неудачной помолвки у поэта начался страстный роман с модисткой Кристианой Вульпиус. Высший свет смотрел на их отношения прохладно, и они узаконили их лишь через 18 лет после знакомства. В общей сложности у них родились пятеро детей. И при этом, у Гете были и другие романтические связи!

Фридрих Шиллер в свою очередь был женат на Шарлотте фон Ленгефельд. У них было четверо детей.

Никаких намеков на «нетрадиционные» увлечения в биографиях Гете и Шиллера не было никогда. С таким же успехом в гомосексуалисты можно записать кого угодно на Земном шаре.

И можно было еще понять, если бы речь шла о бульварной прессе, сотрудники которой гонятся за дешевой популярностью. Но в данном случае мы видим авторитетную национальную газету и фильм, претендующий на статус «культурологического исследования».

Все указывает на то, что мы имеем дело с хорошо спланированной пропагандистской кампанией.

На ровном месте придумывается сенсация. Но не «желтая» и дешевая, а с претензией на научность и стиль.

Конечно, профессиональные ученые гипотетически могли бы разнести ее в пух и прах. Но кто в западном обществе, будучи в своем уме, посмеет сегодня спорить с гомосексуалистами, даже если они явно врут? Да одного кривого взгляда в их сторону достаточно для того, чтобы немецкого, британского или американского деятеля (политика или ученого) неолиберальная общественность разорвала в клочья.

Выбирая между успешной карьерой и борьбой за правду, многие люди вынуждены останавливаться на первом. Тем более, маститых ученых даже не просят врать – им, по сути, намекают на то, чтобы они просто промолчали. Ради грантов, мест на кафедрах и гонораров от издательств. Вот они и молчат...

История с надругательством над памятью великих литераторов и ответное молчание академического сообщества – это прекрасное доказательство того, что современный Западный мир превратился в наиболее чудовищный тоталитарный социум в истории человечества. Людей в стиле страшных антиутопий превращают в безвольных марионеток, не смеющих даже поднять глаза на своих кукловодов.

Некие влиятельные политические силы, заинтересованные в подрыве общественной морали, помогают ЛГБТ-сообществу добавлять себе общественный «вес», записывая в свои ряды людей, наполнявших интеллектуальную сокровищницу человечества, и имеющих сегодня колоссальный авторитет. «Нетрадиционалы» при этом крепнут, а лишенным моральных ориентиров и ценностей социумом становится все легче управлять...

