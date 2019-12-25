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Названы лучшие российские сериалы уходящего года

14:20 25.12.2019
эпидемия сериал лучший в 2019 году
Кадр из сериала «Эпидемия». Фото с сайта kino-teatr.ru
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Восемнадцать ведущих российских экспертов в области кино выбрали лучшие российские сериалы года.

Любой фигурант опроса выделил три из 148 проектов продолжительностью более четырех серий, сообщает Lenta.ru. Обозреватели кино выбрали в качестве лучших проектов уходящего года «Шторм» Бориса Хлебникова и «Эпидемию» Павла Костомарова. Их упомянули 12 и 11 раз соответственно.

«Шторм» рассказывает историю работника отдела по борьбе с коррупцией Сергея Градова, который идет на должностные преступления, чтобы раздобыть деньги на дорогостоящее лечение тяжелобольной жены. Его друг Юрий Осокин, работающий в полиции, в ходе расследований череды преступлений начинает понимать, что к ним причастен Градов.

В сюжете «Эпидемии» речь идет о неизвестном вирусе, охватившем Москву и другие города. Главный герой отправляется в Карелию, чтобы спрятаться в доме-корабле и переждать пандемию.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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25.12.2019, 15:22
Гость: КН

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