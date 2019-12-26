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Скончалась худрук театра «Современник» Галина Волчек

20:33 26.12.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
Галина Волчек © KM.RU, Кирилл Зыков
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В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

О госпитализации Волчек в Боткинскую больницу с воспалением легких стало известно 24 декабря. Накануне, по данным ряда СМИ, ее состояние резко ухудшилось.

Подробности о дате и месте прощания и похорон Волчек будут объявлены позднее

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой.

В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Театральные деятели и персоны в России
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 23:43
Гость: Радуга

Очень жаль!
"Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать"
26.12.2019, 22:15
Гость: ABCD

Светлая память!
Очень жаль.
Настоящий советский человек.
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