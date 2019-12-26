ВЦИОМ выявил лучших российских актеров и музыкантов

12:20

Результаты опроса ВЦИОМ по поводу лучших актеров года не блещут непредсказуемостью: рейтинг возглавили Константин Хабенский и Александр Петров.

Звезды блокбастеров разделили между собой первое место, набрав по четыре процента голосов опрошенных, сообщает ТАСС. За Алису Фрейндлих, Владимира Машкова и Евгения Миронова проголосовали по три процента респондентов.

Кроме того, жители России выбрали музыкантов года. Ими стали Филипп Киркоров, Денис Мацуев и Алла Пугачева. Их имена назвали по пять процентов опрошенных. За Николая Баскова и Сергея Лазарева отдали голоса по три процента респондентов.

Опрос был проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

