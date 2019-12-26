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ВЦИОМ выявил лучших российских актеров и музыкантов

12:20 26.12.2019
ВЦИОМ выявил лучших российских актеров и музыкантов
Константин Хабенский. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Результаты опроса ВЦИОМ по поводу лучших актеров года не блещут непредсказуемостью: рейтинг возглавили Константин Хабенский и Александр Петров.

Звезды блокбастеров разделили между собой первое место, набрав по четыре процента голосов опрошенных, сообщает ТАСС. За Алису Фрейндлих, Владимира Машкова и Евгения Миронова проголосовали по три процента респондентов.

Кроме того, жители России выбрали музыкантов года. Ими стали Филипп Киркоров, Денис Мацуев и Алла Пугачева. Их имена назвали по пять процентов опрошенных. За Николая Баскова и Сергея Лазарева отдали голоса по три процента респондентов.

Опрос был проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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26.12.2019, 15:30
Гость: Zahar

Хабенский, Петров, Миронов, Пугачёва, Киркоров, Путин, Медведев, ЧУбайс.... свет в конце тунеля, даже, не маячит.
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