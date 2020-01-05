Хотите как на Сенатской?

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Параллели между декабристским восстанием, показанным в фильме «Союз спасения», и «московскими делами» лежат на поверхности

В российский прокат вышел фильм «Союз спасения», снятый при участии «Первого канала». Ответа на вопросы, во имя чего восстали декабристы и что не так было в Российской империи первой трети XIX века, картина не дает. Зато позволяет сделать вывод о том, что власти во все времена лучше не мешать, а лодку — не раскачивать.



Кадр из фильма «Союз спасения»

В Советском Союзе декабристы считались благородными революционерами. Сегодня они перед нами в роли бестолковых бандитов в розовых очках, мешающих батюшке-царю.

О том, почему киношные декабристы напоминают хипстеров на московских митингах, уместны ли подобные исторические параллели и как мятежники начала XIX века предвидели катастрофу 1917 года, рассказал историк и автор документальных книг о декабристах Яков Гордин.

— Яков Аркадьевич, сюжет о декабристах в нашей стране действительно трактуется в зависимости от политического контекста?

— В советское время декабристы виделись эдакими рыцарями без страха и упрека — в том же фильме «Звезда пленительного счастья» они выглядят именно так. Теперь настойчиво продвигается мысль о том, что это разбойники, нарушившие присягу.

Их обвиняют в том, что они замыслили цареубийство, военный мятеж и переворот, что хотели разрушить Россию. Телега покатилась в противоположную сторону, хотя ни та, ни другая трактовка не соответствуют действительности. Все гораздо сложнее.

— Тогда начнем с самого начала. Что за люди были эти декабристы?

— Окуджава пел: «Все они красавцы, все они поэты», но это не совсем так. Среди декабристов были и представители знатных фамилий, и мелкие дворяне, бедные и богатые, умные и глупые, благородные и не очень.

Первым тайным обществом, созданным в 1816 году, стал «Союз спасения», который позже преобразовался в «Союз благоденствия». А после его распада возникли Северное и Южное общества. В последнем, расквартированном на Украине, состояло много полковых командиров, высших офицеров. А в Петербурге членами тайного общества, в основном, были офицеры младшего и среднего звена. Трубецкой, полковник гвардии Преображенского полка — единственный человек, принадлежавший к высшей аристократии.

Многие декабристы сознательно пожертвовали своим положением в обществе. Князь Трубецкой, вхожий в высшие круги столицы, через несколько лет стал бы генералом. Князь Волконский — богатый, знатный дворянин, участник 50 сражений, обладатель массы орденов. Рылеев — успешный литератор, занимавший хороший пост в российско-американской компании. Широчайшие перспективы во флоте были перед Николаем Бестужевым…

— Давайте начнем с Южного общества: чего они хотели?

— Южное общество действительно было радикальным. Им руководили Пестель, Муравьев-Апостол и князь Волконский. Документ Пестеля «Русская правда» сегодня производит довольно устрашающее впечатление: он хотел превратить Россию в унитарную республику с сильной секретной службой и жесткой диктатурой на период реформ.

Первой задачей была отмена крепостного права. Прочие свободы — слова, вероисповедания, равенство всех сословий перед законом — должны были наступить в отдаленном будущем. Кавказ он намеревался покорить, а горцев переселить во внутренние губернии.

Но никаких шансов действительно взять власть у Пестеля не было. План двинуть 2-ю армию через всю Россию в Петербург был несбыточен, ведь власть в России брали только в столице.

— Северное общество было менее радикально настроено?

— На севере была «Конституция» Муравьева — более умеренный документ, ориентированный на конституционную монархию, федеральное государство. Поэтому, когда декабристов называют мечтателями, это не совсем так: они были реалистами.

Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I.

Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца. Так что декабристы действовали в политической традиции. Но, безусловно, переворот перевороту рознь: если раньше система оставалась прежней и менялись лишь фигуры на престоле, то переворот 14 декабря мог принципиально изменить структуру государства.



Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»

— Декабристы сами хотели встать во главе государства?

— Нет, они не хотели власти для себя. Трубецкой так сформулировал намерения восставших: «Учредить Временное правление, пока не будет утвержден новый император общим собранием выборных людей».

Декабристы хотели предложить войти в правление либеральным вельможам — Мордвинову, Сперанскому и Ермолову. Они должны были составить проект Государственного уложения, в котором главными пунктами стали бы «учреждение представительного правления по образцу просвещенных европейских государств и освобождение крестьян от крепостной зависимости».

— В фильме «Союз спасения» совсем не артикулируются тезисы программ декабристов. Чего же они добивались?

— Главная задача — постепенная отмена крепостного права. Декабристы были политиками, а не романтиками и понимали, что одномоментно провести такую реформу нельзя, но важно запустить процесс.

В черновике манифеста Трубецкого стоял пункт «уничтожить постоянную армию». Отсюда многие делают вывод о том, что негодяи хотели распустить армию и сделать Россию беззащитной. Это не так: декабристы планировали снизить срок военной службы с 23 лет до 15 и тем самым ускорить обновление состава армии. Трубецкой также предлагал призывать в армию все сословия, что уравнивало бы граждан в правах. Это было движение в направлении реформы, проведенной в 1870-е годы военным министром Милютиным, который ликвидировал армию с длительным сроком службы и перешел к армии по призыву.

— Почему крестьянская реформа была так важна?

После восстания Пугачева в 1773—1775 гг. русские дворяне спокойно существовать уже не могли. Призрак пугачевщины витал над Россией. Декабристы понимали, что вторая крестьянская революция вспыхнет в любое время. Трубецкой говорил: «Нынешнее государственное устройство не может всегда существовать, и, горе, если оно изменится через восстание народное».

И еще он писал о том, что «с восстанием крестьян неминуемо соединены будут ужасы, которые никакое воображение представить себе не может, и государство сделается жертвою раздоров и, может быть, добычею честолюбцев». Он довольно точно предвидел катастрофу 1917 года.

Декабристы выступали и против военных поселений: и в 1831 году произошло страшное кровавое восстание в Старорусских и Новгородских военных поселениях. 30 тысяч вооруженных мятежников убили своих офицеров и едва не двинулись на Петербург, который в то время был беззащитен — русская армия и гвардия воевали в Польше. Спасло столицу только то, что у мятежников не нашлось лидера.

— Как сильно запоздала крестьянская реформа?

— Чудовищно — ее стоило начать в 1815 году после того, как народ так искренне принял участие в Отечественной войне с Наполеоном. В конце 20-х годов шеф жандармов Бенкендорф в одном из отчетов императору Николаю писал: «Крепостное право есть пороховая бочка под государством». Александр II позже говорил о том, что лучше отменить крепостное право сверху, чем снизу.

Так что главная и действительно благородная идея декабристов была в том, чтобы предотвратить в стране кровавую пугачевщину.

— Что было бы, если бы у декабристов все же получилось взять власть?

— Гадать сложно, неясно, согласились бы Сперанский с Мордвиновым управлять или нет. Главное, что восстание заставило Николая задуматься о том, что происходит в России. До того он о реформах не думал вообще, это был заурядный дивизионный генерал с консервативной психологией.

В конце 1826 года Николай учредил специальный комитет с задачей разработать проект умеренных реформ. В комитет вошел Сперанский, а графу Кочубею, некогда либеральному деятелю, поручили работать с показаниями декабристов на следствии. Тетрадку с соображениями декабристов Николай держал у себя на рабочем столе. Правда, в итоге при всей брутальности, политической воли на запуск крестьянской реформы у него не хватило.

— Главная идея фильма «Союз спасения» — не надо мешать власти. Насколько уместно в таком ключе вспоминать о декабристах?

— Да, в картине пытаются провести идею о том, что вне зависимости от эпохи, не нужно раскачивать лодку. Параллели между декабристским восстанием и «московскими делами» ушедшего года лежат на поверхности, но они ложные, потому что каждая ситуация — индивидуальна.

«Московское дело» — это история про мирные демонстрации, где никто ни в кого не стрелял, не захватывал, а большинство инцидентов спровоцированы неуклюжими действиями полиции.

Целью декабристского восстания было не допустить гибели государства в хаосе крестьянской войны. Это был не мятеж ради мятежа, не революция ради власти. Именно в такой перспективе нужно рассматривать декабристское восстание, а не подверстывать историю под современные политические реалии.

Беседовала Анжела Новосельцева