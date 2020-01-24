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Группа «Би-2» выпустила живую версию альбома «Горизонт событий» с оркестром

14:06 24.01.2020
Группа «Би-2» выпустила живую версию альбома «Горизонт событий» с оркестром
Фото предоставлено пресс-службой группы
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Группа «Би-2» анонсировала выход LIVE-видео «Горизонт событий с оркестром».

В основу релиза легло выступление коллектива с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония», который прошел с аншлагом 17 мая 2019 года в Crocus City Hall.
В альбоме в оркестровой аранжировке представлены все успешные песни, собранные в альбом и концертную программу с оркестром, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Еще в 2018 году большинство хитов альбома «Горизонт событий» обрели оркестровое звучание. В марте 2019 года вышел альбом, записанный с пражским симфоническим оркестром. Презентацией проекта стали два майских столичных концерта в «Крокусе».

Сценография стала отдельным предметом гордости. Ожившую готику подчеркнули костюмы артистов и музыкантов, а также монументальный бархатный задник с круглым экраном-зеркалом. В релиз вошли 28 песен и 150 минут музыки.

LIVE-видео «Горизонт событий с оркестром» доступно на интернет-платформах. Запланрован также выпуск концерта на CD и DVD носителях.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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