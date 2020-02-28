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Кинопремьера «Иди к папочке»: русские свингеры – нервные люди

13:15 28.02.2020 , Денис Ступников

Новозеландский комедийный триллер «Иди к папочке» вышел в российский прокат 27 февраля

Горделивый, но инфантильный труженик музыкальной индустрии Норвал получает приглашение от отца, с которым не виделся 30 лет. Приехав в жуткую глушь в особняк, похожий на «НЛО 80-х», парень с удивлением обнаруживает, что папаша не очень-то рад его видеть. А когда напивается, вообще начинает представлять угрозу для жизни.

С последней проблемой Норвал, впрочем, кое-как разбирается. Но, нейтрализовав задиристого папочку, он сталкивается с другой проблемой: весь дом вмиг превращается во вместилище зловещих шорохов и душераздирающих стонов неясного генеза. Норвал стоит на пороге разгадки страшной тайны, которая заставить изменить его свое мнение о папаше.

«Иди к папочке» - фильм с двойным дном, представляющий собой целый винегрет жанров. Всех карт, раскрывать, конечно, не будем – отметим лишь, что ближайший аналог – «Визит» М. Найт Шьямалана. Первая половина фильма – типичный для жанрового кино психоаналитический сеанс, попытка оправдать Эдипов комплекс Норвала детскими травмами и жизнью без отца.

Но со второй половины ленты всё в один миг переворачивается с ног наголову. Триллер стремительно превращается в чёрную комедию. Обилие жестоких сцен, поданных с изящной удалью, заставляет вспомнить о Квентине Тарантино. Думается, дело здесь в том, что вся мельтешащая на экране кровавая баня – ничто, по сравнению с тем, что происходит внутри героев.

Причин слететь с катушек у них и вправду – масса. Каждый из участников этих безумных событий – вовсе не тот, за кого себя пытается выдавать. Поэтому детские травмы оказываются недействительными, негодяи-родители проявляют участие, которого от них не ждали и, соответственно, наоборот.

Спастись от этого чудовищного зазеркалья герои пытаются в сексе, но у них это получается очень уж неуклюже и пародийно. Вне конкуренции здесь – русские (!) свингеры, которые чересчур уж нервно реагируют на кровавого визитёра. Подчёркнуто эротичсная метафоричность фильма пронизывает все сферы бытия, затрагивая даже геополитику.

Кадры с сайта kinopoisk.ru
 

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28.02.2020, 13:46
Гость: Ося

Где моё постное масло?..
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