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Дочь Заворотнюк встревожила поклонников странной фотографией

09:45 17.03.2020
Фото со страницы Анастасии Заворотнюк на Facebook

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна огорошила поклонников выкладыванием в Инстаграме странной фотографии.

На снимке нет людей, но изображена стена, на которой зажженный светильник с лампочками в виде свечей. В связи с тем, что актриса тяжело больна, подобный сюжет показался недобрым предзнаменованием, сообщает Рамблер.

Поскольку семья Заворотнюк хранит молчание относительно здоровья актрисы, не прибавилось ясности и на сей раз. Когда читатели спросили у Анны, что она имела в виду, выставляя эту фотографию, Анна ответила, что речь идет о молитве. А на вопросы о состоянии здоровья матери написала коротко: «Спасибо, мы справимся».

Напомним, что на днях появилась непроверенная информация о смерти Анастасии Заворотнюк три месяца назад. Якобы, страдающая от рака актриса перед уходом в мир иной завещала, чтобы общественности не говорили ее уходе полгода.
 

Темы: Анастасия Заворотнюк, Актеры и актрисы российского кино, Выдающиеся актрисы театра и кино, Звезды российского кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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17.03.2020, 11:07
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Ну всё! Значит скоро Костик Эрнст, в лице своих соратников на отупевшем в хлам канале, обмусолят это как СОБЫТИЩЩЕ.
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