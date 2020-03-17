Дочь Заворотнюк встревожила поклонников странной фотографией

09:45

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна огорошила поклонников выкладыванием в Инстаграме странной фотографии.

На снимке нет людей, но изображена стена, на которой зажженный светильник с лампочками в виде свечей. В связи с тем, что актриса тяжело больна, подобный сюжет показался недобрым предзнаменованием, сообщает Рамблер.

Поскольку семья Заворотнюк хранит молчание относительно здоровья актрисы, не прибавилось ясности и на сей раз. Когда читатели спросили у Анны, что она имела в виду, выставляя эту фотографию, Анна ответила, что речь идет о молитве. А на вопросы о состоянии здоровья матери написала коротко: «Спасибо, мы справимся».

Напомним, что на днях появилась непроверенная информация о смерти Анастасии Заворотнюк три месяца назад. Якобы, страдающая от рака актриса перед уходом в мир иной завещала, чтобы общественности не говорили ее уходе полгода.

