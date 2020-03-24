Определен фильм с рекордным количеством бранных слов

12:55

Драма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо ди Каприо в главной роли оказалась на вершине рейтинга англоязычных фильмов с наибольшим количеством ругательств.

Фильм 2013 года содержит 715 ругательств, констатирует Lenta.Ru. На второй позиции — «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером. В криминальной драме 2019 года нашли 646 бранных слов. На третьем месте с 606 ругательствами оказался еще один фильм Скорсезе — выпущенное в 1995-м «Казино» с Робертом Де Ниро в главной роли.

В топ-10 также вошли ленты «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (509 ругательств), «Ярость» (489 ругательств), «Голос улиц» (468 ругательств), «Кровавое лето Сэма» (467 ругательств), «Не глотать» (432 ругательства), «Бешеные псы» (418 ругательств) и анимационная лента «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку», в которой насчитали 414 ругательств.

