Евгений Миронов защитил Сергея Собянина от Максима Галкина

14:50

Руководитель Театра Наций Евгений Миронов записал эмоциональное видео, в котором критикует насмешки Никиты Джигурды и Максима Галкина над мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Актер признался в видеообращении в Фейсбуке, что посмотрев эти ролики долго не мог заснуть. Если выпады Джигурды Миронов назвал «злыми и неумными», то по поводу Галкина посетовал, что талантливый артист критикует столичного градоначальника несвоевременно.

Евгений Миронов считает, что Собянину и так приходится тяжело, потому что его просят отменить карантин не только «мамочки с детьми», но и представители бизнеса. Признав, что у нас в стране нет политической сатиры, руководитель Театра Наций полагает, что Собянина, который изо всех сил «борется из последних сил, чтобы было меньше жертв, и их меньше», сейчас «не время хаять».

Напомним, что несколькими днями раньше Макисм Галкин спародировал онлайн-совещание столичного мэра и президента РФ. В версии пародиста на прогулку по графику выходят первыми те, чьи окна смотрят на определенные части света, отходят от подъезда на 50 метров в поисках «садово-парковой» зоны и, не обнаружив таковой, возвращаются назад на 30.