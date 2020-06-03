]]>
]]>
Главная Кино Новости

Евгений Миронов защитил Сергея Собянина от Максима Галкина

14:50 3.06.2020

Руководитель Театра Наций Евгений Миронов записал эмоциональное видео, в котором критикует насмешки Никиты Джигурды и Максима Галкина над мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Актер признался в видеообращении в Фейсбуке, что посмотрев эти ролики долго не мог заснуть. Если выпады Джигурды Миронов назвал «злыми и неумными», то по поводу Галкина посетовал, что талантливый артист критикует столичного градоначальника несвоевременно.

Евгений Миронов считает, что Собянину и так приходится тяжело, потому что его просят отменить карантин не только «мамочки с детьми», но и представители бизнеса. Признав, что у нас в стране нет политической сатиры, руководитель Театра Наций полагает, что Собянина, который изо всех сил «борется из последних сил, чтобы было меньше жертв, и их меньше», сейчас «не время хаять».

Напомним, что несколькими днями раньше Макисм Галкин спародировал онлайн-совещание столичного мэра и президента РФ. В версии пародиста на прогулку по графику выходят первыми те, чьи окна смотрят на определенные части света, отходят от подъезда на 50 метров в поисках «садово-парковой» зоны и, не обнаружив таковой, возвращаются назад на 30.

Темы: Коронавирус, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Мэр Москвы, Сергей Собянин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.06.2020, 19:08
Гость: IgS

у артистов много ролей. жизнь такая...

а Галкин кстати удивил - непростой перец.
03.06.2020, 18:44
Гость: Николай

И этот расстелился. Впредь попбрезгую его работами.
03.06.2020, 17:52
Гость: Пронин

А нет ли у них связи.
Все комментарии (10)
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации