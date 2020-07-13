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Жена Джона Траволты проиграла двухлетнюю борьбу с раком

13:44 13.07.2020
Келли Престон
Фото со страницы Джона Траволты в Instagram

Популярная американская актриса Келли Престон и супруга актера Джона Траволты умерла на 58-м году жизни.

О смерти артистки написал на своей странице в Instagram Траволта. Причиной смерти Келли стал рак груди. Как говорится в сообщении Траволты, его супруга боролась с болезнью два года. 

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она мужественно боролась, окруженная любовью и поддержкой многих людей. Моя семья и я всегда будем благодарны ее врачам и медсестрам в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона и других медицинских центров, которые помогали нам в этой борьбе, а также ее многим друзьям и близким, которые были рядом с ней", - написал Траволта.

Актер добавил, что в ближайшее время он планирует полностью погрузиться в семейные дела и заботу о детях, которые "потеряли прекрасную мать".

Джон Траволта и Келли Престон поженились в 1991 году, у них было трое детей: двое сыновей и дочь. Старший ребенок Джетт умер в 2009 году из-за приступа эпилепсии.

Келли Престон известна, в частности, по ролям в фильмах "Близнецы", "От заката до рассвета", "Поле битвы: Земля", "Джерри Магуайер".

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны
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