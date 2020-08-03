Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы в истории кинематографа

12:22

Квентин Тарантино озвучил список самых выдающихся фильмов разных периодов развития кинематографа.

Возглавил рейтинг знаменитый спагетти-вестерн Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой» (1966). Эта картина явно повлияла на последний фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», изобилующем стилизациями под спагетти-вестерны.

Кроме того, в первую тройку попали исторический детектив «Рио Браво» Ховарда Хоукса (1959) и детективный триллер «Прокол» Брайана Де Пальмы (1981).

Дальнейшие места заняли остросюжетный «Таксист» Мартина Скорсезе (1976), еще один приключенческий фильм Ховарда Хоукса «Его девушка Пятница» (1940), боевик о восточных единоборствах «Король-боксер» Чона Чхан-хва (1972), триллер «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста (1929), хоррор «Кэрри» Брайана Де Пальмы (1976), детектив «Только ваш» Престона Стерджеса (1948), военный триллер «Пять гробниц по пути в Каир» (1943) Билли Уайлдера и, фильм ужасов «Челюсти» (1975) Стивена Спилберга.

Чуть раньше Квентин Тарантино навал лучший, по его мнению, фильм последнего десятилетия – «Социальная сеть» (2010) Дэвида Финчера.

