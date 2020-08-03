]]>
]]>
Главная Кино Новости

Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы в истории кинематографа

12:22 3.08.2020
Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех эпох
Квентин Тарантино. Фото с сайта kinopoisk.ru

Квентин Тарантино озвучил список самых выдающихся фильмов разных периодов развития кинематографа.

Возглавил рейтинг знаменитый спагетти-вестерн Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой» (1966). Эта картина явно повлияла на последний фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», изобилующем стилизациями под спагетти-вестерны.

Кроме того, в первую тройку попали исторический детектив «Рио Браво» Ховарда Хоукса (1959) и детективный триллер «Прокол» Брайана Де Пальмы (1981).

Дальнейшие места заняли остросюжетный «Таксист» Мартина Скорсезе (1976), еще один приключенческий фильм Ховарда Хоукса «Его девушка Пятница» (1940), боевик о восточных единоборствах «Король-боксер» Чона Чхан-хва (1972), триллер «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста (1929), хоррор «Кэрри» Брайана Де Пальмы (1976), детектив «Только ваш» Престона Стерджеса (1948), военный триллер «Пять гробниц по пути в Каир» (1943) Билли Уайлдера и, фильм ужасов «Челюсти» (1975) Стивена Спилберга.

Чуть раньше Квентин Тарантино навал лучший, по его мнению, фильм последнего десятилетия – «Социальная сеть» (2010) Дэвида Финчера.
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Кинофестивали в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.08.2020, 12:34
Гость: Мастер

Согласен только с фильмом - Хороший, плохой,злой. Про остальные фильмы можно поспорить.
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации