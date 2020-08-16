Умер народный артист РСФСР Николай Губенко

14:35

В Москве на 79-м году жизни скончался известный актер, режиссер и сценарист, художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко. О его смерти написал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем микроблоге Twitter.

"Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко. Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы - мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье. Светлая память", - написал Шапошникоов.

О дате, времени и месте прощания с артистом будет сообщено позже. Отмечается, что смерть Губенко произошла на фоне длительной болезни. Ранее СМИ сообщали о том, что Губенко мог заразиться коронавирусом.

Николай Губенко (17 августа 1941 года - 16 августа 2020 года) - советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист. Он снимался в таких фильмах, как "Дворянское гнездо", "Они сражались за Родину", "Подранки".

Губенко - основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Народный артист РСФСР (1985), последний министр культуры СССР с 1989 по 1991 годы. Депутат Государственной думы РФ II и III созывов (1995-2003 годы). Депутат Московской городской думы IV, V, VI и VII созывов с 2005 года, заместитель председателя Московской городской думы с 2009 года.