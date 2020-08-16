]]>
]]>
Главная Кино Новости

Умер народный артист РСФСР Николай Губенко

14:35 16.08.2020
Николай Губенко
Фото с сайта wikipedia.org

В Москве на 79-м году жизни скончался известный актер, режиссер и сценарист, художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко. О его смерти написал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем микроблоге Twitter.

"Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко. Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы - мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье. Светлая память", - написал Шапошникоов.

О дате, времени и месте прощания с артистом будет сообщено позже. Отмечается, что смерть Губенко произошла на фоне длительной болезни. Ранее СМИ сообщали о том, что Губенко мог заразиться коронавирусом.

Николай Губенко (17 августа 1941 года - 16 августа 2020 года) - советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист. Он снимался в таких фильмах, как "Дворянское гнездо", "Они сражались за Родину", "Подранки".

Губенко - основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Народный артист РСФСР (1985), последний министр культуры СССР с 1989 по 1991 годы. Депутат Государственной думы РФ II и III созывов (1995-2003 годы). Депутат Московской городской думы IV, V, VI и VII созывов с 2005 года, заместитель председателя Московской городской думы с 2009 года.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Знаменитости и популярные персоны, Кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.08.2020, 17:18
Гость: Алевтина

Николай Николаевич Губенко и Жанна Андреевна Болотова - вот настоящая элита России! Мне очень жаль,что не стало великого артиста,режиссера и настоящего человека Николая Губенко... Я очень любила эту пару - за их творчество,за доброту ,ум,талант,красоту внутреннюю и внешнюю,человечность,порядочность.Вечная и светлая память покойному.Трудно будет супруге без главного и любимого человека... Мои глубокие соболезнования уважаемой Ж.А.Болотовой и всем родным и близким покойного.Невосполнимая утрата.
16.08.2020, 17:00
Гость: Урал.

Соболезнуем.
16.08.2020, 16:01
Гость: Соболезную Жанне - не менее замечательной актрисе!

Прекрасный актёр! Роль в 'Директоре' - супер
С другими такими же классными вкупе!
Вдобавок блистательный этот артист
Не ложный, а подлинный был коммунист!
Все комментарии (7)
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации