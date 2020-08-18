Сериал о футболисте Стрельцове выйдет на Первом канале

15:51

С 24 августа на Первом канале стартует показ сериала «В созвездии Стрельца» о легендарном советском футболисте Эдуарде Стрельцове.

Спортсмен был одним из символов советского футбола. Тем не менее, его обвинили в изнасиловании, и он получил реальный тюремный срок, отсидев половину из положенных 12-ти лет. По версии создателей сериала Романа Гапанюка и Рауфа Атамалибекова, Стрельцова подставили.

Футболиста сыграл Дмитрий Власкин, который, готовясь к съемкам, много тренировался и штудировал книгу воспоминаний Эдуарда Стрельцова «Вижу поле». Трюки за него выполнял белорусский футболист Владимир Маковский.

В сериале также снимались Валерий Баринов, Ольга Тумайкина Сергей Юшкевич и др.