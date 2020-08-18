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Сериал о футболисте Стрельцове выйдет на Первом канале

15:51 18.08.2020
Сериал о футболисте Стрельцове выйдет на Первом канале
Кадры с сайта kino-teatr.ru

С 24 августа на Первом канале стартует показ сериала «В созвездии Стрельца» о легендарном советском футболисте Эдуарде Стрельцове.

Спортсмен был одним из символов советского футбола. Тем не менее, его обвинили в изнасиловании, и он получил реальный тюремный срок, отсидев половину из положенных 12-ти лет. По версии создателей сериала Романа Гапанюка и Рауфа Атамалибекова, Стрельцова подставили.

Футболиста сыграл Дмитрий Власкин, который, готовясь к съемкам, много тренировался и штудировал книгу воспоминаний Эдуарда Стрельцова «Вижу поле». Трюки за него выполнял белорусский футболист Владимир Маковский.

В сериале также снимались Валерий Баринов, Ольга Тумайкина Сергей Юшкевич и др.  

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Телевизионные сериалы, Футбол в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.08.2020, 23:45
Гость: Ейбогус -

Беда России-
Перед безумным паровозом бегущий ещё более безумный партократ.
Загубили гения. Теперь фильмы /памятники ставят.
Стрельцов по таланту мог бы встать рядом с Бестом и Крюйффом,если б не этот паровоз и бегущий впереди по шпалам парт-угодник.
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