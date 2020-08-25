]]>
]]>
Главная Кино Новости

Российская киноотрасль откатится на 12 лет назад из-за коронавируса

11:41 25.08.2020
Российская киноотрасль откатится на 12 лет назад из-за коронавируса
© KM.RU, Алексей Белкин

Отечественная киноиндустрия может скатиться на позиции 12-летней давности из-за коронавирусных ограничений.

Столь неутешительный прогноз сделал режиссер «Старых песен о главном» и «Августа. Восьмого» Джаник Файзиев, сообщает ТАСС. Он предрек подобный масштаб обвала российской киноотрасли, если ее не будет поддерживать государство, а ограничения сохранятся еще хотя бы на полгода.

Двенадцать лет назад доля отечественного рынка в нашем кинопрокате составляла меньше 10 %. При самом неблагоприятном событии кинотеатры, по мнению Файзиева, превратятся в музеи.

Темы: Коронавирус, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.08.2020, 14:05
Гость: государство ничего вам не должно

сами выбрали капитализм,радуйтесь.
25.08.2020, 14:02
Гость: mesozoic_2

«Отечественная киноиндустрия может скатиться на позиции 12-летней давности… доля отечественного рынка в нашем кинопрокате составляла меньше 10 %».
+
За российское кино-..... кремль платит, чтобы "деятели культуры" не перешли в оппозицию, как при СССР. Тщета, суета сует. Как только этим ...... Запад заплатит в начале майдана в Москве, они почти все тут же переметнутся.
+
А корыто то ссужается. Только что объявили – в банках закончилась валюта. И на что культуре каруселить по Западу? "Деятели культуры" массово бросятся подрабатывать у Сороса.
25.08.2020, 13:51
Гость: макар

Эта отрасль и так в ж..е. Куда уж дальше.
Все комментарии (6)
]]>



]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации