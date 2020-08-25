Российская киноотрасль откатится на 12 лет назад из-за коронавируса

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Отечественная киноиндустрия может скатиться на позиции 12-летней давности из-за коронавирусных ограничений.

Столь неутешительный прогноз сделал режиссер «Старых песен о главном» и «Августа. Восьмого» Джаник Файзиев, сообщает ТАСС. Он предрек подобный масштаб обвала российской киноотрасли, если ее не будет поддерживать государство, а ограничения сохранятся еще хотя бы на полгода.

Двенадцать лет назад доля отечественного рынка в нашем кинопрокате составляла меньше 10 %. При самом неблагоприятном событии кинотеатры, по мнению Файзиева, превратятся в музеи.