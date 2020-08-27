Роману Полански не удалось восстановить членство в киноакадемии

13:00

Фигуранту череды обвинений в домогательствах Роману Полански в судебном порядке было отказано в восстановлении в Академии киноискусств .

Режиссер посчитал свое исключение двухлетней давности несправедливым, сообщает РИА Новости. Более всего режиссера задело, что его лишили прав в Академии киноискусств без объяснения причин и без предупреждения. Суд признал, что Полански не был предупрежден, однако в качестве причин исключения выдвинул «беспредел, блажь или превышение полномочий».

Режиссер подчеркнул, что членство в Академии для него ничего не значит, а процесс был затеян ради восстановления справедливости.