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Роману Полански не удалось восстановить членство в киноакадемии

13:00 27.08.2020
Роману Полански не удалось восстановить членство в киноакадемии
Кадры с сайта kino-teatr.ru

Фигуранту череды обвинений в домогательствах Роману Полански в судебном порядке было отказано в восстановлении в Академии киноискусств .

Режиссер посчитал свое исключение двухлетней давности несправедливым, сообщает РИА Новости. Более всего режиссера задело, что его лишили прав в Академии киноискусств без объяснения причин и без предупреждения. Суд признал, что Полански не был предупрежден, однако в качестве причин исключения выдвинул «беспредел, блажь или превышение полномочий».

Режиссер подчеркнул, что членство в Академии для него ничего не значит, а процесс был затеян ради восстановления справедливости.  

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