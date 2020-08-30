Блогер Вадим Манукян порекомендовал к просмотру фильм «Шугалей-2»

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Накануне, 29 августа, в столице Республики Коми состоялся предпремьерный показ остросюжетного боевика «Шугалей-2». Блогер Вадим Манукян оценил экранизацию и порекомендовал его к просмотру на большом экране.

«Очень мощно снято. Часто бывает, что сиквел уступает по качеству первой части, но здесь, пожалуй, можно говорить, что обе части держат накал на одинаково высоком уровне, - отметил Манукян. - Кстати, тот факт, что вторую часть снял другой режиссер, никак не сказался на качестве фильма и на динамизме сюжетной линии».

Блогер надеется, что «Шугалей-2» поможет представителям МИД РФ вытащить Максима Шугалея и Самера Суэйфана из плена в Ливии.

К слову, неспроста закрытый показ второй части «Шугалея» состоялся именно в Коми: реального героя этой истории многое связывает с этим регионом. К примеру, в 2016 году Шугалей приезжал сюда для проведения социологических исследований, посвященных экологии Коми и Архангельской области.

Съемочная группа «Шугалея-2» лично представляла экранизацию в Сыктывкаре. Кроме того, на предпремьерный показ был приглашен глава региона Владимир Уйба.

Ранее звезды российского шоу-бизнеса и блогеры приняли участие во флешмобе в поддержку похищенных в Ливии социологов. Так, Анастасия Стоцкая обратилась к своим поклонникам, призвав как можно чаще говорить об этой ситуации:

«Только так мы сможем вернуть Макса домой! Русские своих не бросают!».

Режиссер второй части остросюжетного боевика Максим Бриус отметил, что после большой премьеры в кинотеатрах, «Шугалея-2» можно будет посмотреть на телеканале НТВ. По словам Бриуса, фильм, сюжет которого основан на реальных событиях, снят не как развлекательное, а как тяжелое, жесткое кино.

«Тем не менее посмотреть его рекомендую», - отметил режиссер.

Напомним, экранизация «Шугалея-2» показывает события, происходящие прямо сейчас в Ливии. Двух российских ученых, в 2019 году отправившихся в рабочую поездку в североафриканское государство, похитили террористы, подконтрольные местному так называемому Правительству национального согласия. Боевики поместили россиян в печально известную тюрьму «Митига», где они находятся по сей день.

Российские дипломаты совместно с сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей упорно работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть социологов на родину. А художественные фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2» помогут обратить внимание мирового сообщества на эту проблему и сыграют важную роль в освобождении россиян.

