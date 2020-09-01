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На 77-м году жизни скончался актер Борис Клюев

23:32 1.09.2020
Кадр из сериала "Воронины"

Вечером 1 сентября стало известно о смерти народного артиста России Бориса Клюева. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова, где актер служил с 1969-го.

Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет из-за онкологического заболевания. О диагнозе было известно еще в 2018 году, но артист продолжал работать, несмотря на недуг, пишет РИА Новости.

Борис Клюев был одним из ведущих артистов Малого театра, он сыграл боле 70 ролей классического и современного репертуара.
В 1967 году он дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". Кроме того, Клюев снялся в таких исторических лентах, как "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам".

Одними из наиболее заметных работ актера являются роли графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" и Майкрофта Холмса в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…", где он сыграл шпиона Трианона.

В последние годы он стал еще более известен благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей". Фильмография Клюева насчитывает более ста картин.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Актеры и актрисы российского театра
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 10:47
Гость: Время Ч.

COVID-19.
02.09.2020, 10:46
Гость: ария зои :

"а я люблю военных , огромных , здоровенных"
02.09.2020, 10:46
Гость: Сердечник

князь бельский, рошфор, молчалин, майкрофт холмс...
воронины ни разу не смотрел - чушь....
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