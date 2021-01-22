Голливуд перенес пять громких премьер из-за коронавируса

13:42 22.01.2021

Голливудские кинопродюсеры были вынуждены перенести премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Юбилейный фильм об Агенте 007 теперь покажут 8 октября взамен 1 апреля, сообщает РИА Новости. Кроме того, Sony Pictures сдвинула премьеры фильмов «Охотники за привидениями: Наследники» (11 ноября), «Неизведанное: Удача Дрейка» (11 февраля 2022 года), «Кролик Питер 2» (11 июня) и «Золушка» (16 июля).

Ранее переносилось возвращение сериала «Друзья» - на начало марта 2021 года. Причиной переносов является все та же пандемия коронавируса.