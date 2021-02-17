Госдума отвергла законопроект о 10-минутном лимите на рекламу в кинотеатрах

12:39 17.02.2021

Государственная дума РФ завернула в первом чтении законопроект, пытавшийся ограничить рекламу в кинотеатрах 10-минутным отрезком.

Подобный закон пыталось пролоббировать Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости. Законопроект преследовал две основных цели: установить более или менее разумный лимит на рекламу в кино в 10 минут и запретить транслировать рекламные ролики после указанного в билете времени начала сеанса.

Однако в профильном комитете думы и в кабинете министров посчитали, что эти меры приведут к снижению доходов кинопрокатчиков и – как следствие – к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и снижению доходов прокатчиков.

