Госдума отвергла законопроект о 10-минутном лимите на рекламу в кинотеатрах
Государственная дума РФ завернула в первом чтении законопроект, пытавшийся ограничить рекламу в кинотеатрах 10-минутным отрезком.
Подобный закон пыталось пролоббировать Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости. Законопроект преследовал две основных цели: установить более или менее разумный лимит на рекламу в кино в 10 минут и запретить транслировать рекламные ролики после указанного в билете времени начала сеанса.
Однако в профильном комитете думы и в кабинете министров посчитали, что эти меры приведут к снижению доходов кинопрокатчиков и – как следствие – к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и снижению доходов прокатчиков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я давно уже не ходил в кинотеатры, зачем, когда можно скачать.
Можно еще в самолетах рекламу крутить по громкой связи весь полет, тоже поможет авиакомпаниям доходы увеличить. В театрах, выходят актеры перед спектаклем и разыгрывают сценки о полезности крупы или мягкости туалетной рекламы, тоже фурор будет. Учителя перед уроком, ученикам расхваливают как удобно Яндекс сервисами пользоваться, тоже польза для школ. В общем как мы раньше вообще без рекламы жили.
Купивший билет на очередную экранизацию голливудских комиксов, является готовым пациентом для стимулирования жажды потребления и прочих низменных и сомнительных человеческих ценностей. На таких и держится ВСЯ мировая виртуальная экономика! Так что дозировку рекламы в кинотеатрах надо увеличивать, но не более чем 30 минут.
Вообще-то вход в кинотеатр не бесплатный. Билет покупают для того, чтобы смотреть фильм, а не за то, чтобы зрителям впаривали всякую хренотень через рекламу по пол часа.
Можно просто отказываться ходить в кинотеатры, если в довесок вместо оплаченного зрителем фильма в кинотеатрах показывают черезчур много рекламы.
А зачем вам нужна для этого Дума - перестаньте ходить в кинотатры которые злоупотребляют вашим временем и проблема решится сама собой.