Госдума отвергла законопроект о 10-минутном лимите на рекламу в кинотеатрах

Госдума отвергла законопроект о 10-минутном лимите на рекламу в кинотеатрах

Государственная дума РФ завернула в первом чтении законопроект, пытавшийся ограничить рекламу в кинотеатрах 10-минутным отрезком.

Подобный закон пыталось пролоббировать Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости. Законопроект преследовал две основных цели: установить более или менее разумный лимит на рекламу в кино в 10 минут и запретить транслировать рекламные ролики после указанного в билете времени начала сеанса.

Однако в профильном комитете думы и в кабинете министров посчитали, что эти меры приведут к снижению доходов кинопрокатчиков и – как следствие – к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и снижению доходов прокатчиков.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.02.2021, 16:18
    Гость: Сергей

    Можно еще в самолетах рекламу крутить по громкой связи весь полет, тоже поможет авиакомпаниям доходы увеличить. В театрах, выходят актеры перед спектаклем и разыгрывают сценки о полезности крупы или мягкости туалетной рекламы, тоже фурор будет. Учителя перед уроком, ученикам расхваливают как удобно Яндекс сервисами пользоваться, тоже польза для школ. В общем как мы раньше вообще без рекламы жили.

  3. 17.02.2021, 16:04
    Гость: Отглас перестройки

    Купивший билет на очередную экранизацию голливудских комиксов, является готовым пациентом для стимулирования жажды потребления и прочих низменных и сомнительных человеческих ценностей. На таких и держится ВСЯ мировая виртуальная экономика! Так что дозировку рекламы в кинотеатрах надо увеличивать, но не более чем 30 минут.

  4. 17.02.2021, 15:51
    Гость: Ну-ну

    Вообще-то вход в кинотеатр не бесплатный. Билет покупают для того, чтобы смотреть фильм, а не за то, чтобы зрителям впаривали всякую хренотень через рекламу по пол часа.
    Можно просто отказываться ходить в кинотеатры, если в довесок вместо оплаченного зрителем фильма в кинотеатрах показывают черезчур много рекламы.

  5. 17.02.2021, 15:40
    Гость: blog2038,.

    А зачем вам нужна для этого Дума - перестаньте ходить в кинотатры которые злоупотребляют вашим временем и проблема решится сама собой.

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