«Международную пилораму» обвинили в нанесении ущерба репутации государству
Общественная палата раскритиковала программу канала НТВ и Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», усмотрев в ней «язык вражды».
ОП среагировала на жалобу студентов МГУ, которые смотрели передачу в исследовательских целях для подготовки к семинару, сообщает ВВС. Для формирования реакции на обращение были привлечены два эксперта — директор АНО «Лингвистический экспертно-консультационный центр» Ольга Матвеева и доктор философских наук, профессор Казанского федерального университета Светлана Шайхитдинова.
Названные специалисты вынесли резюме с выводом о том, что в передаче попраны базовые принципы этики. Сатира в программе, по их мнению, заменена стебом. Матвеева и Шайхитдинова обнаружили в программе «язык вражды» и-за противопоставления России всему остальному миру, а также расовой и половой дискриминации. Из-за этого программа якобы наносит ущерб репутации государств.
В компании НТВ не согласились с заключениями Общественной палаты, которые носят к тому же рекомендательный характер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а ты уверен что турки захотят принять семейку Кеосаян на гору Ведь Арарат в Турции находится
Ну до слёз рассмешили, спасибо! Вспомнил шутку: - "Два, да-да, два еврея - в три ряда, а трое - уже большой симфонический оркестр", потом было: - "Один русский - герой, двое русских - пьяная драка, а трое - первичная организация". Но про трёх представителей русского языка с армянскими фамилиями... тут надо хорошо подумать! С другой стороны, мой хороший знакомый, бывший скрипач и концертмейстер из Мариинского театра, высказал такую крамольную мысль, что самыми яркими музыкальными произведениями на национальные темы, например, в испанской традиции, были опусы великих русских композиторов. В этой русской музыке гораздо ярче выражена специфика других национальных звучаний. Так может и эти трое с армянскими фамилиями могли достойно представлять русский язык на конференции по русскому языку? Может быть там был простой дружеский стол и говорить ничего, кроме тостов, вообще не пришлось?
И, для куража, анекдот: - Детей учат плавать в бассейне. Тренер бегает вдоль бассейна, показывает руками и ногами, как нужно плавать. Тут тренера спрашивают, почему же он сам не в воде, почему сам не показывает, как нужно плавать. - "А я плавать не умею - отвечает тренер, - Я только знаю как надо..."
Ваши познания в географии изумительно алы.Гора Арарат целиком находится на территории Турции.А Тигран все таки армянин...
Не туда смотрят эти критики, не там они заметили "попрание базовых принципов этики" и "нанесение ущерба репутации государства".
Любопытно другое: "ОП среагировала на жалобу студентов МГУ, которые смотрели передачу в исследовательских целях для подготовки к семинару, сообщает ВВС". Понятно, что ВВС очень озабочена репутацией России, а потому обратила внимание на эту "жалобу студентов".
Дети, для подготовки к семинару используйте другие передачи, например, радиостанции "Эхо Москвы" и "Дождя". Там с принципами всё в ажуре...
тоже не на Украине родилось, а как хорошо вписалось.