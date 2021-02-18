«Международную пилораму» обвинили в нанесении ущерба репутации государству

12:44 18.02.2021

Общественная палата раскритиковала программу канала НТВ и Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», усмотрев в ней «язык вражды».

ОП среагировала на жалобу студентов МГУ, которые смотрели передачу в исследовательских целях для подготовки к семинару, сообщает ВВС. Для формирования реакции на обращение были привлечены два эксперта — директор АНО «Лингвистический экспертно-консультационный центр» Ольга Матвеева и доктор философских наук, профессор Казанского федерального университета Светлана Шайхитдинова.

Названные специалисты вынесли резюме с выводом о том, что в передаче попраны базовые принципы этики. Сатира в программе, по их мнению, заменена стебом. Матвеева и Шайхитдинова обнаружили в программе «язык вражды» и-за противопоставления России всему остальному миру, а также расовой и половой дискриминации. Из-за этого программа якобы наносит ущерб репутации государств.

В компании НТВ не согласились с заключениями Общественной палаты, которые носят к тому же рекомендательный характер.

