Скончался прототип главного героя фильма «Брестская крепость»

17:02 21.04.2021

Герой Великой Отечественной войны, последний защитник Брестской крепости Петр Котельников ушел из жизни в Москве на 92-м году жизни.

Последние годы ветерана были омрачены борьбой с онкологическим заболеванием. Он считается последним защитником Брестской крепости, где был в разгар сражений мальчиком в составе музыкального взвода. Оружие ему еще тогда не доверяли, но он помогал бойцам, поднося боеприпасы.

Петр Котельников стал прототипом главного героя и рассказчика военной драмы Александра Котта «Брестская крепость» Саши Акимова (Александр Копашов). Фильм вышел в прокат в 2010 году. Недавно о ленте лестно отозвался Владимир Путин.

