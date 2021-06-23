Коронавирусные ограничения дошли до московских кинотеатров

16:48 23.06.2021

Минкульт РФ анонсировал новые ограничения для федеральных учреждений культуры на территории Москвы, согласно которым заполняемость залов должна составлять не более 50 процентов.

Кроме того, в кинотеатре разово должны сидеть не более 500 человек, однако число посетителей может быть увеличено при условии введения системы QR-кодов. «Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих», - подчеркивается в сообщении пресс-службы. Кроме того, Минкультуры рекомендует применить систему QR-кодов.

Напоминаем, что эти ограничения введены по аналогии с анонсированными накануне лимитами на заполняемость концертных залов Москвы.

