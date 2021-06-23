Коронавирусные ограничения дошли до московских кинотеатров

Коронавирусные ограничения дошли до московских кинотеатров

Минкульт РФ анонсировал новые ограничения для федеральных учреждений культуры на территории Москвы, согласно которым заполняемость залов должна составлять не более 50 процентов.

Кроме того, в кинотеатре разово должны сидеть не более 500 человек, однако число посетителей может быть увеличено при условии введения системы QR-кодов. «Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих», - подчеркивается в сообщении пресс-службы. Кроме того, Минкультуры рекомендует применить систему QR-кодов.

Напоминаем, что эти ограничения введены по аналогии с анонсированными накануне лимитами на заполняемость концертных залов Москвы.
 

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