Суд отказался смягчать договор «не могущему приносить пользу» Ефремову
Михаилу Ефремову отказали в смягчении приговора в судебном порядке 15 сентября.
Напомним, что актер получил 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, а его защита ходатайствовала по кассационной жалобе об уменьшении срока, сообщает Интерфакс.
Между тем, в ходе заседания адвокаты рассказали, что Ефремову приходилось обращаться за медпомощью с обострившейся бронхиальной астмой. Защита надеялась, что суд учтет состояние здоровья актера и смягчит приговор. Михаил Ефремов попросил о снисхождении и милосердии. По его словам, у него было время подумать и вновь пережить эту трагедию.
Однако представитель потерпевшей стороны Сергей Аверцев отказался рассуждать на тему, где актеру было бы лучше продолжить отбывать наказание: «Не считаю необходимым снижать срок. Вынужден сказать, что Михаил Олегович не может принести ни себе, ни обществу пользу в случае ухудшения его состояния здоровья и его тяжелого заболевания, потому вид исправительного учреждения комментировать я не стану».
Комментарии читателей Оставить комментарий
При всём уважение к его отцу актёру Олегу Ефремову, который был в театре неуправляемым АЛКАШОМ, этот гад, убивший человека пусть мотает срок по полной ...
А,когда в овно пьяный и обдолбанный за руль садился,не помнит,как человека своим джипом переломал ,не помнит? Обдумал? Вот,отсидит 2/3 срока,тогда пусть и подаёт о "милосердии".А,вообще,всякая пьянь и наркоты за рулём-это БЕДА,на их совести столько жизней.Они самые настоящие убийцы,а вовсе не "по неосторожности". Таких карать нещадно,спасём многие жизни.
«не могущему приносить пользу» - какая оригинальная формулировка. И кстати, не зря он так сказал. Я где-то слышала - уже даже и не вспомню, потому что я каждый день пропускаю через себя столько разной информации - что уже даже и не всегда запомнишь источник. Так вот существует одна конспирологическая теория насчёт именно Ефремова. Вообщем его типа подставили, потому что он отказался сотрудничать с иллюминатами, как остальные звезды. Отсюда и такой срок. Так что о пользе "обществу" они совершенно не зря заговорили. Наверное все же пока не осознал - видно что ещё ломается. А если все же выпустят - то значит уже осознал и сможет приносить пользу "обществу". Вот так-то оно...
"Суд отказался смягчать договор «не могущему приносить пользу» Ефремову"-это что за документ такой,который не хотят смягчить в судебном порядке?