Суд отказался смягчать договор «не могущему приносить пользу» Ефремову

18:07 15.09.2021

Михаилу Ефремову отказали в смягчении приговора в судебном порядке 15 сентября.

Напомним, что актер получил 7,5 лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, а его защита ходатайствовала по кассационной жалобе об уменьшении срока, сообщает Интерфакс.

Между тем, в ходе заседания адвокаты рассказали, что Ефремову приходилось обращаться за медпомощью с обострившейся бронхиальной астмой. Защита надеялась, что суд учтет состояние здоровья актера и смягчит приговор. Михаил Ефремов попросил о снисхождении и милосердии. По его словам, у него было время подумать и вновь пережить эту трагедию.

Однако представитель потерпевшей стороны Сергей Аверцев отказался рассуждать на тему, где актеру было бы лучше продолжить отбывать наказание: «Не считаю необходимым снижать срок. Вынужден сказать, что Михаил Олегович не может принести ни себе, ни обществу пользу в случае ухудшения его состояния здоровья и его тяжелого заболевания, потому вид исправительного учреждения комментировать я не стану».

