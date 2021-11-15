Ксения Алферова приравняла введение QR-кодов к поддержке фашизма

Ксения Алферова приравняла введение QR-кодов к поддержке фашизма

Вслед за своим мужем Егором Бероевым Ксения Алферова высказалась против сегрегации населения по QR-кодам.

Актриса считает их введение унижением человеческого достоинства. «Если вы будете делать вид, что все, что происходит, вас не касается, и находить оправдания, то вы оглянуться не успеете, как все мы окажемся в значительно более страшной реальности, чем 80 лет назад! Есть важная 11-я заповедь, которую вывели выжившие узники концлагерей, — не будь равнодушным! Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Не молчите! Не поддерживайте фашизм!»

Ксения Алферова считает введение QR-кодов «правовым гетто. «Либо вы выбираете остаться человеком, либо вы превращаетесь в скот! - пишет она. - Мы уже разрешили чиновникам нарушать все существующие федеральные законы, включая Конституцию! Я удивляюсь тем, кто до сих пор считает, что все, что происходит, имеет отношение к защите здоровья».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 00:12
    Гость: IgS

    извините, а это кто? что она знает про предмет, о котором открывет рот? родная сестра этой - греты кажется? так их пол-света. идиоты плодятся неостановимо, у них нет другой радости...

  3. 15.11.2021, 20:46
    Гость: Gloria

    Есть, все-таки, достойные люди и среди богемы. Спасибо! Так вообще считает 99% населения России. Квар-коды должны быть немедленно отменены.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
«Лёд тронулся!» - соцсети об организованном протесте против QR-кодов
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Клишас: обязательная вакцинация не нарушает конституционные права
Путин и Меркель на Международной конференции по Ливии в Берлине
Меркель подтолкнула Путина к поглощению Беларуси
Избранное
«Антитела от вакцины не работают!» - китайцы объяснили бесполезность вакцин
Лояльность россиян к службе в армии достигла небывало высокого показателя
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики
Декабрь 1916 года: агония старого мира
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом? Часть 2
Самые популярные острова Эгейского моря
Цифровое слабоумие: дистанционное обучение - вредный эксперимент над здоровьем детей!
Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?
Геномные изменения человеческих эмбрионов - шаг вперед
Как лучше хранить искусственные цветы
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»