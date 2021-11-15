Ксения Алферова приравняла введение QR-кодов к поддержке фашизма

19:31 15.11.2021

Вслед за своим мужем Егором Бероевым Ксения Алферова высказалась против сегрегации населения по QR-кодам.

Актриса считает их введение унижением человеческого достоинства. «Если вы будете делать вид, что все, что происходит, вас не касается, и находить оправдания, то вы оглянуться не успеете, как все мы окажемся в значительно более страшной реальности, чем 80 лет назад! Есть важная 11-я заповедь, которую вывели выжившие узники концлагерей, — не будь равнодушным! Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Не молчите! Не поддерживайте фашизм!»

Ксения Алферова считает введение QR-кодов «правовым гетто. «Либо вы выбираете остаться человеком, либо вы превращаетесь в скот! - пишет она. - Мы уже разрешили чиновникам нарушать все существующие федеральные законы, включая Конституцию! Я удивляюсь тем, кто до сих пор считает, что все, что происходит, имеет отношение к защите здоровья».