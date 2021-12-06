Скончался основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Скончался президент «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Продюсер Марк Рудинштейн скончался 5 декабря 2021 года на 76-м году жизни в одной из столичных клиник.

Основатель «Кинотавра» был госпитализирован 17 ноября с сердечным приступом и последние дни своей жизни пребывал в состоянии комы.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. В период с 1982 по 1983 год был директором и организатором концертов ВИА «Здравствуй, песня!», организовал первый в СССР рок-фестиваль в Подольске. В 1989-1991 гг. был генеральным директором кинодистрибьюторской фирмы «Подмосковье». В 1990 году основал кинофестиваль «Кинотавр», которым руководил в течение 15 лет, после чего его на посту директора сменил Александр Роднянский.

В качестве актера снялся более чем в 20 фильмах, в числе которых – «Короткое дыхание любви» «Мне не больно», «Московская сага», «Вольф Мессинг». Был продюсером таких картин, как «Катафалк», «Собачий пир», «Самоубийца», «Циники и др.

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