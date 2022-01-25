Жители России определили самые узнаваемые мелодии из фильмов ужасов

14:29 25.01.2022

Самые узнаваемые музыкальные темы из фильмов ужасов были определены каналом «Настоящее страшное телевидение».

Десятка была составлена на основе угадываний зрителями 15-секундных отрывков, сообщает РИА Новости. Российские кинозрители лучше всего помнят мелодию из фильма «Челюсти» (1975). Саундтрек Джона Уильямса идентифицировали 59% опрошенных.

Второе место у музыки Джона Карпентера к хоррору «Хэллоуин» (1978). Ее безошибочно назвал 31%. Третья позиция у легендарного «Психо» (1960) Альфреда Хичкока. Саундтрек к нему сочинил Бернард Херрманн. Эту мелодию вспомнили 28% участников онлайн-исследования.