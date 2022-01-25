Жители России определили самые узнаваемые мелодии из фильмов ужасов

Жители России определили самые узнаваемые мелодии из фильмов ужасов

Самые узнаваемые музыкальные темы из фильмов ужасов были определены каналом «Настоящее страшное телевидение».

Десятка была составлена на основе угадываний зрителями 15-секундных отрывков, сообщает РИА Новости. Российские кинозрители лучше всего помнят мелодию из фильма «Челюсти» (1975). Саундтрек Джона Уильямса идентифицировали 59% опрошенных.

Второе место у музыки Джона Карпентера к хоррору «Хэллоуин» (1978). Ее безошибочно назвал 31%. Третья позиция у легендарного «Психо» (1960) Альфреда Хичкока. Саундтрек к нему сочинил Бернард Херрманн. Эту мелодию вспомнили 28% участников онлайн-исследования. 

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