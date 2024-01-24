Трейлер фильма «Между нами лето»

Романтическая музыкальная комедия ожидается в отечественных кинотеатрах 14 февраля.

Лето, 1999 год. Саша с родителями приезжает на отдых в санаторий. Устав валяться без дела у моря, он вместе с приятелями решает в шутку пройти прослушивание в музыкальную постановку местного любительского театра и неожиданно получает главную роль.

В паре с ним выступит красавица Полина, очаровавшая всех парней. Саша влюбляется в девушку и, сам того не понимая, затягивает себя и свою семью в неравную борьбу с управляющим санатория Мишей, который во что бы то ни стало желает заполучить руку Полины.

Влад Прохоров и Анфиса Черных исполнили в «Между нами лето» главные роли. Вместе с ними на экране появятся Павел Майков, Георгий Дронов, Екатерина Стулова, Сергей Степин, Павел Баршак и Катя Круглова. Юрий Шаров поставил ромком по сценарию Ашота Казаряна.

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