Никита Михалков вновь возглавил Союз кинематографистов России

Татьяна и Никита Михалковы

Режиссер и народный артист России Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России. Как пишет "Интерфакс", данное решение было принято по итогам очередного съезда организации, который состоялся в минувший понедельник 22 декабря.

Отмечается, что делегаты утвердили отчет о работе за период с 2021 по 2025 годы и большинством голосов поддержали кандидатуру Михалкова на новый срок. Тем самым он сохранил пост руководителя одной из ключевых профессиональных организаций отечественной киноиндустрии.

В ходе съезда участники также обозначили приоритетные направления дальнейшей деятельности. Среди них — развитие региональных проектов, поддержка молодых авторов и продюсеров, а также расширение работы в сфере кинообразования, которая была выделена в отдельное новое направление. Кроме того, в рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом кинематографистов России и Союзом театральных деятелей РФ.

Союз кинематографистов России объединяет профессионалов киноотрасли по всей стране и действует с начала 1990-х годов. Никита Михалков возглавлял организацию с 1997 по 2008 год, а затем вновь вернулся на пост председателя в 2009 году после внеочередного съезда.

