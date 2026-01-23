Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссер и драматург Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Она напомнила, что Богомолов с 2019 года является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а с 2024 года - худруком Театра-Сцены "Мельников" (бывшего театра Романа Виктюка). "С успехом совмещает педагогическую деятельностью, ведет мастер-классы в Московской школе нового кино. За вклад в развитие сценического искусства был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"", - приводит слова Любимовой "Интерфакс".
Прежний ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер 14 января. Он руководил этим учреждением с 2013 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Министерство культуры пошутило?
ТВ явно интереснее и культурнее сейчас. Одно банкобесие, и убийства к каждом "фильме" . Что ни "вести" , то тоже как в фильмах ужасов. И пяти минут не проходит без слова "убить". А для тех кто хочет стошнить -бесконечная реклама. Дебилы все в банки зазывают и "пятерочки" которые кого-то выручают...
Пропал дом.
Его за свадьбу на катафалке нельзя совсем подпускать к культуре, а тем более к руководству любого учреждения, т.к.он клиент для дурдома.
Можете туда хоть козу рогатую назначить. В здравом уме тратить время на посещение "спектаклей" никто не станет. Если у нас на ТВ одни "менты" и гогот за кадром от смачно произнесённого слова ж.. па, а "кумиры" эстрады - киркоров с шаманом, то вывод об уровне российского искусства очевиден