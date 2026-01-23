Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

14:08 23.01.2026

Режиссер и драматург Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Она напомнила, что Богомолов с 2019 года является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а с 2024 года - худруком Театра-Сцены "Мельников" (бывшего театра Романа Виктюка). "С успехом совмещает педагогическую деятельностью, ведет мастер-классы в Московской школе нового кино. За вклад в развитие сценического искусства был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"", - приводит слова Любимовой "Интерфакс".

Прежний ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер 14 января. Он руководил этим учреждением с 2013 года.