Фильм «Битва за битвой» стал главным триумфатором «Оскара»
В Лос-Анджелесе прошла очередная церемония вручения премии «Оскар», где отметили лучшие фильмы года. Главным победителем вечера стала картина «Битва за битвой», получившая сразу несколько наград, включая статуэтки за лучший фильм и лучшую режиссуру.
Лента также принесла награду за лучшую мужскую роль второго плана Шону Пенну. Кроме того, фильм отметили за адаптированный сценарий, монтаж и кастинг. В итоге картина стала самым успешным проектом церемонии по количеству наград.
В актерских номинациях победу одержали несколько известных артистов. Лучшим актером признали Майкла Б. Джордана за роль в фильме «Грешники». Для него это первая победа на премии Американской киноакадемии.
Награду за лучшую женскую роль получила Джесси Бакли за работу в драме «Гамнет». В категории «Лучшая актриса второго плана» победила Эми Мэдиган за фильм «Оружия».
Картина «Грешники» также получила несколько статуэток — за оригинальный сценарий, операторскую работу и музыкальное сопровождение.
Среди других лауреатов — анимационный фильм «К-поп-охотницы на демонов», норвежская картина «Сентиментальная ценность», признанная лучшим международным фильмом. За визуальные эффекты награду получила картина «Аватар: Пламя и пепел».
Церемония прошла в театре Dolby в Голливуде и традиционно собрала ведущих представителей мировой киноиндустрии. Ведущим вечера стал комик Конан О’Брайен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
