Фильм «Битва за битвой» стал главным триумфатором «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошла очередная церемония вручения премии «Оскар», где отметили лучшие фильмы года. Главным победителем вечера стала картина «Битва за битвой», получившая сразу несколько наград, включая статуэтки за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Лента также принесла награду за лучшую мужскую роль второго плана Шону Пенну. Кроме того, фильм отметили за адаптированный сценарий, монтаж и кастинг. В итоге картина стала самым успешным проектом церемонии по количеству наград.

В актерских номинациях победу одержали несколько известных артистов. Лучшим актером признали Майкла Б. Джордана за роль в фильме «Грешники». Для него это первая победа на премии Американской киноакадемии.

Награду за лучшую женскую роль получила Джесси Бакли за работу в драме «Гамнет». В категории «Лучшая актриса второго плана» победила Эми Мэдиган за фильм «Оружия».

Картина «Грешники» также получила несколько статуэток — за оригинальный сценарий, операторскую работу и музыкальное сопровождение.

Среди других лауреатов — анимационный фильм «К-поп-охотницы на демонов», норвежская картина «Сентиментальная ценность», признанная лучшим международным фильмом. За визуальные эффекты награду получила картина «Аватар: Пламя и пепел».

Церемония прошла в театре Dolby в Голливуде и традиционно собрала ведущих представителей мировой киноиндустрии. Ведущим вечера стал комик Конан О’Брайен.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей

  2. 16.03.2026, 14:36
    Гость: Сидор Карпыч

    Жаль некогда хорошего актера Шона Пенна за то,что вляпался в такую пакостную поделку...Впрочем - такой гонорар оправдывает ВСЕ :)Ну,а с самим "оскаром" давно все понятно,точно как с многократно опоганенным и опарафиненным "шнобелем"...

  5. 16.03.2026, 10:18
    Гость: гость

    Битва за битвой - мерзкая до тошнотворности агитка, напрямую "оправдывающая" терроризм и убийства со стороны соросят. Вот так. Не много не мало. Все приличия отброшены. Просто убивай, и всё тут. Даешь ползучую революцию. Причем в этой агитке соросята почему-то борются, типа, против глубинного государства, хотя в реальности, и те и другие на одной стороне - Сороса. И действуют заодно. Короче, это еще одно тотальное "вранье" от голливуда, где перевернуто всё с ног на голову, призванное зас..ать мозги вашим детям. Грешники - вообще не досмотрел до конца. Высосанная из пальца ахинея, изображающая каких-то черных теми, кем они никогда не являлись, и никогда в реальности так себя не позиционировали и не вели. Сразу в мусор. И вот этому амну, они раздают дежурные статуэтки. Вы понимаете чем занимается голливуд? Это гебельсовская фабрика.

Все комментарии (6)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации