Хранитель «Дети Севера»

Исполнитель: Хранитель, Название: «Дети Севера», Стиль: хэви-метал, Год: 2018

Обложка альбома. Предоставлено издателем

Время концептуальных металлических альбомов еще не прошло. Новое поколение российских адептов тяжелой музыки демонстрирует феноменальную чуткость к переломным моментам нашей истории и трезвость в анализе ее движущих сил.

Четыре из девяти песен дебютного полноформатного альбома группы «Хранитель» посвящены Отечественной войне 1812 года. Но диск выстроен так, что остальные треки подготавливают слушателя к этому апофеозу русского оружия – имя которому Север. Музыканты «Хранителя» не пытаются нагнать ложного пафоса а четко расставляют приоритеты: залог той многотрудной победы над французами был не только в исключительной отваге русских воинов (которую никто не ставит под сомнение), но и в климатических условиях, которые сыграли нам на руку.

Ряд песен альбома представляет собой отчаянную попытку постичь как рациональную, так и метафизическую суть Русского Севера – едва ли не самую убедительную со времен знаменитой поэмы Николая Некрасова «Мороз, Красный нос». Причем делается это не только с помощью внятных и лаконичных текстов гитариста Никиты Юрьева, но и весьма прихотливой музыкальной тектоники.

Например, в песне «Северный Ветер» трудно вычленить какую-то доминирующую линию, потому что гитарные риффы то следуют стройной поступью, то вдруг резко разгоняются как замерзающий путник, отчаянно пытающийся согреться в вынужденном переплясе, то растерянно замедляются, будто пасуя перед величием леденящего ветра. В «Абсолютный ноль» внедрены гармонии а ля «Зима» Вивальди, а текст этой нетривиальной песни представляет собой попытку примирить физиков и лириков. В самом деле, прекрасные строки «Кельвин знал секрет ноля – он смерть поставил у руля» могут трактоваться как в научном, так и мистическом ключе.

Та же двуплановость присуща и песне «Герой», где отважный полководец поощряется за смелость, но порицается за жестокость по отношению к вверенным ему войскам. Цена победы для «Хранителя» - совершенно не праздный вопрос. Так или иначе, он ставится ребром в каждой из четырех песен цикла о нашествии французов в Россию. Сильнее всего напряжение полюсов ощутимо в «Плане Кутузова», где все вертится вокруг решения фельдмаршала сдать Москву ради победы любой ценой.

Альбом «Дети Севера» - глоток свежего воздуха, среди набившего оскомину квасного патриотизма, с одной стороны, и желчной русофобии – с другой.

