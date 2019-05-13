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Марина Барешенкова, «Гнездо глухаря», 17 мая

17:40 13.05.2019
Марина Барешенкова концерт 17 мая
Фото предоставлено организатором концерта
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Марина Барешенкова – певица, композитор и автор сложных авторских композиций с элементами арт-рока и medieval, аккомпанирующая себе на рояле или на синтезаторе «Kurzweil» в регистрах арфы, клавесина, органа…

В творчестве Марины можно найти отголоски старинной и классической музыки (Бах, Шопен, Малер), а также рока и других вполне современных жанров и исполнителей («Jethro Tull», «Antony & the Johnsons», Тори Эймос, Телониус Монк, «Вежливый отказ»).

По мнению критиков, «Марина – уникальное явление на нашей музыкальной сцене: с одной стороны, это то ли романс, то ли авторская песня, с другой – серьёзная камерная музыка. Здесь можно найти влияния и средневековых баллад, и британского прогрессив-фолка, и американского блюза. Но всё это – не игра с формой, а глубоко искреннее творчество, поиск соответствия движениям души»
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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