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Разин пригласил в «Ласковый май» брата футболиста Кокорина

18:43 13.05.2019
Брату Кокорина предложили сттать солистом "Ласкового мая"
Андрей Разин. Сттоп-кадр с видео
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Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин позвал в группу Кирилла Кокорина.

Парень примечателен тем, что является братом футболиста Александра Кокорина. «Я как продюсер группы «Ласковый май» приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы», — передает lenta.ru слова продюсера. Разин подчеркнул, что готов предоставить преподавателей музыки, чтобы брат футболиста смог выступать на сцене. Продюсер назвал Кокорина хорошим парнем и выразил надежду на то, что он больше не будет кидаться на людей.

На днях суд приговорил нападающего футбольной команды «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд вынес решение в отношении бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, его приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

Братья Кокорины, Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство».
 

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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14.05.2019, 00:12
Гость: однозначно

Под фанеру выступать научите,у вас это хорошо налажено!
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