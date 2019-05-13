Разин пригласил в «Ласковый май» брата футболиста Кокорина

18:43

Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин позвал в группу Кирилла Кокорина.

Парень примечателен тем, что является братом футболиста Александра Кокорина. «Я как продюсер группы «Ласковый май» приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы», — передает lenta.ru слова продюсера. Разин подчеркнул, что готов предоставить преподавателей музыки, чтобы брат футболиста смог выступать на сцене. Продюсер назвал Кокорина хорошим парнем и выразил надежду на то, что он больше не будет кидаться на людей.

На днях суд приговорил нападающего футбольной команды «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд вынес решение в отношении бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, его приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

Братья Кокорины, Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство».

