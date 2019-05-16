Лидер «Океана Эльзы» создал партию для участия в выборах в Раду

14:05

Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук создал партию «Голос» и подчеркнул, что она будет участвовать в парламентских выборах на Украине.

Плебисцит в Верховную раду Украины пройдет уже в октябре, сообщает РИА Новости. «Партия «Голос» идет сегодня на выборы»,- сказал Вакарчук на презентации фракции в трансляции телеканала «Прямой».

Вакарчук заявил: «Если президент будет предлагать изменения, мы будем выступать за еще большие изменения, если президент предаст своих избирателей, мы заставим его отвечать перед избирателями».

Вакарчук утверждает, что его партией не управляют олигархи. «Мы не берем у олигархов ни одной копейки, ни одной конфеты, они не создают и не финансируют наши сценарии. Никто не владеет нами»,- заявил он.

Активное участие шоуменов в политической жизни Украины уже не новость. Недавно президентом страны был избран актер Владимир Зеленский. Святослав Вакарчук критически отнесся к выбору соотечественников. Так, в марте этого года У себя в соцсетях он выразил недовольство тем, как проголосовали в первом туре президентских выборов его соотечественники, сделав лидером гонки шоумена Владимира Зеленского. «Тысячи наших соотечественников, в том числе молодые люди, отдали свои жизни и отдают прямо сейчас, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Давайте помнить это. Давайте голосовать! Голосуйте не «по приколу»! Не убивайте мечту», — написал музыкант.