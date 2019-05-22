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Премия DORÉ BEAUTY AWARD, 30 мая, Ресторан Backstage (Crocus City Hall)

02:12 22.05.2019

30 мая в 19.00 на статусной площадке - состоится вручение премии DORÉ BEAUTY AWARD, охватывающей премиум-сегмент Российского и Европейского бизнеса

На премии соберутся VIP-персоны beauty сферы и звёздные гости музыкальной индустрии и шоу-бизнеса.

«Наша основная задача на данном мероприятии - выделить наиболее успешные бренды из сферы beauty&health и наградить за вклад в эту индустрию. Наша премия мотивирует и поддерживает развитие как лидеров рынка, так и новых, перспективных компаний, стимулирует внедрение передовых технологий", - рассказывает Максим Колпаков, основатель премии.

В рамках премии будет проведён чемпионат на звание лучшего мастера по разным номинациям. Выбирать победителя будут судьи и эксперты. Лучшие из лучших получат награды и кубки в этот вечер.

Максим Колпаков

Мероприятие посетят такие звёздные гости как: Екатерина Стриженова, Маша Малиновская, Оксана Федорова, Город 312, Группа SEREBRO, Группа Инфинити, Doni, Nazima, Дарья Пынзарь, Маргарита Позоян, Нелли Ермолаева, Вахтанг, Максим Завида, Маркус Ривва, Инна Жиркова, Анастасия Крайнова, Анна Калашникова, Анна Котова-Дерябина, Ксения Суркова и многие другие.

Фото предоставлены пресс-службой премии

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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