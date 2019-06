DREAM FEST. 11 июня, Adrenalin Stadium

16:19

Легенда прогрессив-металла Dream Theater выступит в Москве с новым альбомом Distance Over Time, лучшими хитами и специальными гостями

За свою более чем 30-летнюю историю, Dream Theater стала одной из самых авторитетных и общепризнанных прогрессив-групп: она дважды была номинирована на премию “Грэмми”, продала более 15 млн пластинок и обзавелась преданной фан-базой, которая насчитывает уже несколько поколений слушателей.

Их популярность нельзя объяснить просто композиторским даром и виртуозностью: между Джеймсом ЛаБри (вокал), Джоном Петруччи (гитары), Джоном Маянгом (бас), Джорданом Рудессом (клавишные) и Майком Манджини (ударные) существует химия, благодаря которой на сцене Dream Theater не похожи ни на кого другого. То же самое можно сказать об их альбомах: пластинка 1992 года Images & Words попала в список “100 лучших металлических альбомов всех времен” журнала Rolling Stones, альбом Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory занял 15 место среди лучших концептуальных альбомов всех времен журнала Classic Rock, а последующие пластинки Black Clouds & Silver Linings, A Dramatic Turn of Eventsи Dream Theater неизменно попадали на верхние строчки чарта Billboard Top 200.

В 2019 году группа возвращается с новым альбомом Distance Over Time, записанном за 4 месяца в удаленном от больших городов местечке Monticello, штат Нью-Йорк. Он увидит свет 22 февраля. “Мы записали много пластинок вместе, но раньше мы собирались в студии только для работы – музыканты либо приезжали из дома, либо останавливались в отеле, – говорит Джон Петруччи, – в этот раз все было по другому, у нас не было никаких препятствий для того, чтобы проводить 12-14 часов за работой и расслабляться вместе в промежутках… Мы все делали вместе: джемовали, обедали, пили бурбон и просто отдыхали – благодаря этому музыка обрела особенную “сырую” энергию”… Всем казалось, что самое время вернуться к корням и сделать более естественную для нас запись, мы сконцентрировались на нашей “тяжелой” и “проговой” стороне, а окружающая атмосфера позволила нам получить особое наслаждение от музицирования”.

Петруччи надеется, что новые песни Dream Theater создадут у фанатов то же ощущение единения, братства, сотворчества, которое было у музыкантов во время работы над ними. “В этой работе есть что-то магическое. Когда я слушаю новую пластинку, я могу точно вспомнить каждую минуту записи: где я в этот момент находился, что вдохновляло нас, что стояло за каждой песней. Как продюсер, я старался записать лучший альбом Dream Theater за всю историю, музыку, которая бы полностью обволакивала слушателей. Мне хотелось, чтобы эта запись передала ту страсть и удовольствие, которое мы получали во время работы над ней… Мне кажется, у нас это получилось, и я надеюсь, что другие люди со мной согласятся”.

11 июня любителей прог-рока ждет настоящий праздник изощренного мелодизма, филигранной техники и неукротимой энергии, благодаря которым Dream Theater удивляют и восхищают своих поклонников вот уже целые десятилетия!

Кроме Dream Theater вы сможете услышать на Dream Fest еще две великолепные команды. Московская группа PuzzleWood стала настоящим открытием для прогрессив-рок сцены. Их название отсылает к таинственному английскому лесу, вдохновлявшему Джона Толкиена и Урсулу ле Гуин, а музыка – к лучшим традициям интеллектуальной рок-музыки в диапазоне от King Сrimson и Pink Floyd. Дебютный альбом PuzzleWood Gates of Loki получил массу восторженных рецензий от прог-рок сообщества по всему миру.

Еще одними гостями Dream Fest станет петербургская группа REDS’COOL, играющая бескомпромиссный хард-рок. Уже первый альбом группы (которая ранее называлась OLDSCHOOL) Attraction, вышедший в 2011 году, получил большое внимание публики, несколько композиций с него попали в ротацию на радиостанции России и Европы, а сингл One Night занял первое место чарта радио «Рокс». Над следующим альбомом группа работала с продюсером Михаэлем Вагенером (Ozzy Osbourne, Extreme, Mötley Crüe, Skid Row and many more). За ним последовали несколько успешных европейских туров, во время которых REDS’COOL выступали на одной сцене с такими группами, как Black Star Riders (ex-Thin Lizzy), Vain и UFO.