Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после избиения и ограбления

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Дознаватели из Белоруссии пытаются выяснить детали избиения в Минске Руслана Владыко - известного музыканта, игравшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy.

Еще шестого июня Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. «Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме. Ситуация очень серьезная, - говорится в сообщении директора группы Евгения Колмыкова, - Телефон и барсетка с содержимым при нем отсутствовали. По всей видимости, его ударили чем-то тяжелым по голове и ограбили».

По следам инцидента возбуждено уголовно дело. Отвечая на вопрос РИА Новости о наличии задержанных подозреваемых, официальный представитель белорусского Следственного комитета Сергей Кабакович подчеркнул, что «следователи работают, расследование дела продолжается».

