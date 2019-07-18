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Валерия пристыдила Пригожина за лишение прав во Франции

15:27 18.07.2019
Валерия пристыдила Пригожина за лишение прав во Франции
Валерия © KM.RU, Игорь Варнавский
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин лишился за лихачество водительских прав на отдыхе во Франции.

Отныне водителем у продюсера два месяца будет певица Валерия, которая уже не преминула пристыдить проштрафившегося супруга в Инстаграме: «Доигрался — докатался мой муж — теперь с водительского кресла пересел на пассажирское — за превышение скорости во Франции запретили вождение в течение двух месяцев. Вот как бывааааает! А еще руководитель канала «Авто плюс ТВ»!» — пишет артистка.

В свое оправдание Иосиф Пригожин признался, что ему очень нравятся девушки за рулем.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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