Клавишник Rammstein встретиться с фанатами накануне концерта в БСА Лужники

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28 июля в Москве состоится книжная автограф-сессия легендарного клавишника группы Rammstein Флаке Лоренца.

Музыкант встретится с поклонниками и подпишет экземпляры своих книг за день до масштабного шоу Rammstein в Москве, 29 июля на БСА Лужники.

Флаке — не типичная западная рок-звезда. У нас с ним больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Быт советского подростка, игра на самодельных инструментах, согласование текстов песен с госорганами, зарубежная музыка из кассетного проигрывателя…

Кажется, он мог бы быть звездой русского рока, но вместо этого попал в одну из самых шокирующих зарубежных индастриал-групп. Как главный летописец Rammstein, он может рассказать много захватывающих и нетривиальных историй о самом популярном немецком коллективе.

«Сегодня день рождения мира» — гастрольный дневник Rammstein, написанный в самолетах, автобусах и гримерках. Из него вы узнаете, что происходит перед концертом за сценой, о чем музыканты перешептываются во время шоу, как им удается уцелеть во время безумных пиротехнических шоу. Флаке также делится с читателями неожиданными деталями закулисной жизни артистов.

«Долбящий клавиши» — история превращения пионера из ГДР в эпатажного музыканта бескомпромиссной рок-группы. В книге Флаке рассказывает, как к его первым панк-экспериментам относились родители, одноклассники и даже агенты Штази; а также подробно воссоздает узнаваемую атмосферу советских 80-х. Он дает честные ответы на вопросы, касающиеся его личной жизни:

Автограф-сессия состоится 28 июля в16.00 в ТЦ Европейский (книжный магазин “Читай-город”, пл. Киевского Вокзала, 2 )

Вход по браслетам, которые будут выдаваться в очереди.