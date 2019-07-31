КняZz, 7 августа, Adrenaline Stadium

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Традиционные летние концерты Андрея Князева и Фонда памяти Михаила Горшенёва в 2019 году будут приурочены к 20-летию «Акустического альбома» группы «Король и Шут»

7 августа, в День Рождения Михаила Горшенёва, в московском клубе Adrenaline Stadium состоится большой концерт по случаю юбилея одной из главных рок-пластинок страны!

Запись «Акустического альбома» проходила в 1998 году в студии фирмы «Мелодия», расположенной в старинной лютеранской церкви на Васильевском острове. Музыканты использовали церковный зал в качестве естественного резонатора. По словам участников группы, первый раз они записывались в таких комфортных условиях.

На момент создания релиз выделялся в дискографии «Короля и Шута» не только камерным звучанием, но и привлечением сессионных музыкантов. В записи приняли участие фолк-певица Марина Капуро, скрипачки Мария Бессонова и Мария Нефёдова, позже присоединившаяся к постоянному составу группы.

Примечательно, что Андрей Князев не только сочинил все тексты песен для пластинки, но и впервые в истории коллектива выступил в качестве основного композитора – его авторству принадлежит музыка к 15 из 17 треков.

После выхода «Акустический альбом» был высоко оценён музыкальными критиками за неординарность и редкую для панк-рок групп изобретательность в аранжировках. По словам Князя, этот релиз являлся смелым экспериментом группы в новом для себя жанре с целью демонстрации своей стилистической разноплановости.

Глубокое акустическое звучание, дополненное струнными и клавишными партиями, а также вкрапление женского вокала сделали этот альбом непохожим на другие работы «Короля и Шута» того периода. Однако, именно проникновенная лирика и узнаваемый мелодизм позволили главным песням пластинки до сих пор резонировать в сердцах тысяч поклонников.

Результатом этой неоднозначной, на первый взгляд, студийной работы впоследствии стали контракты с ведущими лейблами, постоянные ротации на федеральных радиостанциях и значительное увеличение аудитории группы.

Песня «Прыгну со Скалы» принесла «Королю и Шуту» всенародную любовь и признание, моментально взлетев в чартах и, впоследствии, продержавшись на вершине главного рок-хит-парада страны рекордный срок. С тех пор эта композиция по праву стала одной из визитных карточек знаменитой команды.

В 2019 году исполняется 20 лет с момента релиза этой легендарной пластинки. На большом летнем концерте в Москве группа «КняZz» исполнит большинство песен «Акустического альбома» в рамках ретроспективной программы, в которую также обязательно войдут все бессмертные хиты «Короля и Шута» разных лет. Зрителей этого памятного мероприятия ждёт более тридцати главных композиций из богатого творческого наследия команды. Специально для предстоящего выступления Князь готовит концептуальную 3D-графику, которая придаст сценографии дополнительную выразительность.

Приглашаем всех поклонников культовой группы 7 августа в клуб Adrenaline Stadium, где один из лидеров и авторов «Короля и Шута» — Андрей Князев со своей группой «КняZz», при содействии Фонда памяти Михаила Горшенёва, снова воссоздадут атмосферу былых времён, когда Шут созывал гостей, а зрители чувствовали восторг и единение с любимой музыкой и уникальным стилем команды.

