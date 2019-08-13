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Легендарного Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

09:03 13.08.2019
Пласидо Доминго
Фото с сайта 24smi.org
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Легендарный оперный певец Пласидо Доминго стал очередной мишенью движения metoo. Как пишет агентство The Associated Press, несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Всего восемь певиц и одна танцовщица рассказали агентству о, якобы, неподобающем поведении Доминго в разное время с 80-х годов. При этом все женщины, за исключением одной, предпочти сделать свои заявления анонимно, опасаясь "негативной реакции общественности". 

По словам женщин, Доминго заставлял вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на получение определенных ролей, а в случае отказа "наказывал профессионально". 

Всего агентство опросило почти 30 человек - певцов, танцоров, музыкантов, сотруднико театра, - которые заявили, что наблюдали неподобающее поведение сексуального характера со стороны Доминго.

При этом ни одна из женщин не смогла дать вещественные доказательства подобного поведения исполнителя.

Сам исполнитель отрицает все обвинения. "Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30 летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены", - заявил он.

"Мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно – вне зависимости от того, как давно это было, несмотря на мои лучшие намерения. Я убежден, что все мои взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были по обоюдному согласию. Те, кто знает меня и кто работал со мной, знают, что я не тот человек, который умышленно причинил бы кому-то вред, обидел или смутил кого-то", - заявил певец.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Персоны и события в мире классической музыки
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Комментарии читателей
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13.08.2019, 14:41
Гость: Гость

Самое выгодное сейчас и беспроигрышное дело - это обвинить знаменитость в сексуальных домогательствах. Без всяких доказательств и без срока давности можно сорвать большой куш или, в крайнем случае, убрать с дороги политического конкурента. И это практически в любом государстве.
13.08.2019, 13:38
Гость: Алтаец

Мой знакомый автослесарь в городе Барнауле, Петр Семенович, также выдающийся мужчина до сих пор. Все женщины, кого он домогался и таки сумел домогнуться, но совершенно на добровольных условиях, не подают на него суд, а просто помогают ему материально.
Потому что реальных денег у него нет.
Ведь так просто помочь хорошему человеку.
13.08.2019, 11:48
Гость: Оллес

Он был суперстар и богач,а значит имел кого и как хотел.
Теперь прошло 30 лет...и смешно это даже представить :)
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