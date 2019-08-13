Легендарного Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

09:03

Легендарный оперный певец Пласидо Доминго стал очередной мишенью движения metoo. Как пишет агентство The Associated Press, несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Всего восемь певиц и одна танцовщица рассказали агентству о, якобы, неподобающем поведении Доминго в разное время с 80-х годов. При этом все женщины, за исключением одной, предпочти сделать свои заявления анонимно, опасаясь "негативной реакции общественности".

По словам женщин, Доминго заставлял вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на получение определенных ролей, а в случае отказа "наказывал профессионально".

Всего агентство опросило почти 30 человек - певцов, танцоров, музыкантов, сотруднико театра, - которые заявили, что наблюдали неподобающее поведение сексуального характера со стороны Доминго.

При этом ни одна из женщин не смогла дать вещественные доказательства подобного поведения исполнителя.

Сам исполнитель отрицает все обвинения. "Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30 летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены", - заявил он.

"Мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно – вне зависимости от того, как давно это было, несмотря на мои лучшие намерения. Я убежден, что все мои взаимодействия и отношения всегда приветствовались и были по обоюдному согласию. Те, кто знает меня и кто работал со мной, знают, что я не тот человек, который умышленно причинил бы кому-то вред, обидел или смутил кого-то", - заявил певец.