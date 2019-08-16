]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Скончался автор музыки к фильму «Вся королевская рать» Иван Леденев

13:35 16.08.2019
Скончался автор музыки к фильму «Вся королевская рать» Иван Леденев
Иван Леденев. Фото: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского
Материалы по теме:

Ушел из жизни советский и российский композитор, профессор Московской консерватории, народный артист России Роман Леденев.

Музыканту было 88 лет. «Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом. <...> Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка» , - передает РИА Новости сообщение Союза кинематографистов России.

Леденев является автором таких известных творений, как «Эпиграфы» для флейты и камерного оркестра, Con sordini (Маленький реквием) для альта и камерного оркестра, «Русь — зеленая и белоснежная» для оркестра, а также «Концертная речитация» для виолончели с оркестром.

Кроме того, композитор создал музыку к кинофильмам «Ход конем», «Зной», «Крылья», «Вся королевская рать», «Странная женщина», «Атланты и кариатиды»
 и другим.
 

Темы: Кино в России, Киномания и саундтреки, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.08.2019, 18:55
Гость: Андрей

Поправьте заголовок. Его звали Роман, а не Иван. В самой статье вон верно написали.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.