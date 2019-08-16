Скончался автор музыки к фильму «Вся королевская рать» Иван Леденев

13:35

Ушел из жизни советский и российский композитор, профессор Московской консерватории, народный артист России Роман Леденев.

Музыканту было 88 лет. «Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом. <...> Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка» , - передает РИА Новости сообщение Союза кинематографистов России.

Леденев является автором таких известных творений, как «Эпиграфы» для флейты и камерного оркестра, Con sordini (Маленький реквием) для альта и камерного оркестра, «Русь — зеленая и белоснежная» для оркестра, а также «Концертная речитация» для виолончели с оркестром.

Кроме того, композитор создал музыку к кинофильмам «Ход конем», «Зной», «Крылья», «Вся королевская рать», «Странная женщина», «Атланты и кариатиды»

и другим.

