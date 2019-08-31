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Выход первого винила «Адаптации» стал сюрпризом для ее лидера

02:30 31.08.2019
Выход первого винила «Адаптации» стал сюрпризом для ее лидера
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем

Издательство «Выргород» выпустило первый в дискографии группы «Адаптация» виниловый диск – с альбомом 2015 года «Цинга»

Диск издан коллекционным тиражом в 100 экземпляров. Трек-лист включает девять песен, вошедших в оригинальный вариант «Цинги», однако песня «Проза зимы» немного отличается от канонической версии с CD, поскольку в ней присутствует еще и саксофон Сергея Летова.

Виниловое издание планировалось еще в 2015 году, но по разным причинам увидело свет только сейчас и стало полным сюрпризом для самого основателя «Адаптации» Ермена «Анти» Ержанова. «Сегодня получил посылку от своего друга Александра «Алеса» Валединского, - написал Ермен Ержанов у себя Фейсбуке. – Это подарок от издательства «Выргород» на мой день рождения. Алес предупредил об этом заранее, но о содержимом посылки ничего мне не сказал. На почте мне выдали коробку, по её размеру я сразу понял, что в посылке винил. Пластинки я коллекционирую много лет, с тех пор, как в 1988 году в Актюбинске в магазине «Мелодия» купил альбом «Аквариума» - «Радио Африка»…»

Напомним, что в начале этого года «Адаптация» объявила о своем распаде. В конце апреля прошли прощальные выступления команды в Москве и Санкт-Петербурге, а 8 июня состоялся последний концерт в родном для Ермена Ержанова Актюбинске. Весной этого года увидел свет альбом «Адаптации» «Оруэлл».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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